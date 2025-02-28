Эксперт назвал самозапрет на кредиты ярким примером проактивной защиты

Posted 28 февраля, 08:48
Published 28 февраля, 08:48
Modified 28 февраля, 08:48
Updated 28 февраля, 08:48
«Данная законодательная инициатива расширяет контроль граждан над своими финансовыми возможностями, а также вводит существенный барьер для мошенников, которые используют утёкшие персональные данные. Весьма часто злоумышленники используют поддельные документы или украденные в результате утечки персональные данные для оформления займов или кредитов на имя жертвы», — рассказал он.
По словам эксперта, новая процедура обязывает банки и микрофинансовые организации проверять статус клиента в специальном реестре перед одобрением кредита.
«Таким образом, если гражданин внёс себя в данный „стоп-лист“, то финансовые учреждения автоматически откажут в выдаче кредита. Соответственно, эффективность подобных мошеннических схем сводится к нулю. Дополнительно стоит отметить возможность заранее установить запрет, что может быть очень полезно для пожилых людей или граждан, не уверенных в безопасности своих персональных данных. Это особенно актуально в условиях роста фишинговых атак и телефонного мошенничества», — считает Силаев.
Он добавил, что, активировав самозапрет, указанные категории граждан существенно снижают риски потери финансовых средств в результате мошеннических действий.
«Для снятия самозапрета потребуется подтверждение через государственные сервисы или личное обращение в банк. Мошенникам, не имеющим доступа к этим каналам общения с реестром, будет крайне сложно обойти блокировку. Однако самозапрет не исключает другие виды мошенничества, например переводы со счетов. Но самозапрет на выдачу кредитов существенно осложняет массовую выдачу кредитов на чужие имена. Для максимальной эффективности его стоит комбинировать с двухфакторной аутентификацией в банках», — посоветовал аналитик.
По его мнению, стоит отметить, что успех данной инициативы полностью зависит от информированности граждан.
«Возможно, представителям финансовой сферы стоит запустить информационную кампанию, разъясняющую, как подключить запрет, через какие сервисы и услуги. У введённой законодательной инициативы есть и техническая сторона — реестр самозапретов должен быть защищён от взломов и оперативно обновляться. Также в реестре необходимо предусмотреть различную гибкость работы, например возможность временной блокировки и быстрого восстановления доступа для самих клиентов. В целом, самозапрет на кредиты это яркий пример проактивной защиты, в которой часть ответственности за безопасность перекладывается на самих пользователей», — подчеркнул эксперт.
По его словам, мошенники будут вынуждены искать более сложные и дорогостоящие схемы, что сократит количество жертв.
«В перспективе такая инициатива может стать моделью и для других сфер, например блокировки сим-карт или оформления различных документов», — заключил собеседник RT.