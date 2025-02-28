Эксперт назвал самозапрет на кредиты ярким примером проактивной защиты

«Возможно, представителям финансовой сферы стоит запустить информационную кампанию, разъясняющую, как подключить запрет, через какие сервисы и услуги. У введённой законодательной инициативы есть и техническая сторона — реестр самозапретов должен быть защищён от взломов и оперативно обновляться. Также в реестре необходимо предусмотреть различную гибкость работы, например возможность временной блокировки и быстрого восстановления доступа для самих клиентов. В целом, самозапрет на кредиты это яркий пример проактивной защиты, в которой часть ответственности за безопасность перекладывается на самих пользователей», — подчеркнул эксперт.