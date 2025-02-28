Хоккейные болельщики смогут протестировать новую домашнюю арену «Автомобилиста»

Posted 28 февраля, 10:46
Published 28 февраля, 10:46
Modified 28 февраля, 10:48
Updated 28 февраля, 10:48
Стадион готовится к официальному открытию, которое состоится 10 марта 2025 года. В последний день зимы всем службам арены и ХК «Автомобилист» предстоит проверить готовность грандиозного спортивного объекта.
В этой связи обращаем ваше внимание на то, что не все сервисы «УГМК Арены» будут запущены. Так, еще не работают музей хоккея, фудкорты на третьем этаже, ресторан «Арена», бизнес-клуб, а также одна из двух детских зон. В полном объеме элементы гостевой инфраструктуры планируется запустить к дате официального открытия нашей домашней арены, — рассказали организаторы.
Отдельное внимание гостей обращают на возможные перебои с сотовой связью внутри чаши арены. Этот вопрос активно прорабатывается. Специалисты тестируют, сравнивают и выбирают различные технические решения.
Проверить реальную готовность «УГМК Арены», а также работу всех ее служб невозможно без помощи болельщиков. Мы будем рады обратной связи — пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями и замечаниями, которые вы сочтете важными в ходе посещения тестового матча.