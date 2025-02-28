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Posted 28 февраля, 10:46

Published 28 февраля, 10:46

Modified 28 февраля, 10:48

Updated 28 февраля, 10:48

Хоккейные болельщики смогут протестировать новую домашнюю арену «Автомобилиста»

Хоккейные болельщики смогут протестировать новую домашнюю арену «Автомобилиста»

28 февраля 2025, 10:46
Фото: Телеграм-канал «Моя правда».
28 февраля состоится тестовый матч «Авто» — «Толпар» на новой арене хоккейного клуба «Автомобилист» в Екатеринбурге.

Стадион готовится к официальному открытию, которое состоится 10 марта 2025 года. В последний день зимы всем службам арены и ХК «Автомобилист» предстоит проверить готовность грандиозного спортивного объекта.

В этой связи обращаем ваше внимание на то, что не все сервисы «УГМК Арены» будут запущены. Так, еще не работают музей хоккея, фудкорты на третьем этаже, ресторан «Арена», бизнес-клуб, а также одна из двух детских зон. В полном объеме элементы гостевой инфраструктуры планируется запустить к дате официального открытия нашей домашней арены, — рассказали организаторы.

Отдельное внимание гостей обращают на возможные перебои с сотовой связью внутри чаши арены. Этот вопрос активно прорабатывается. Специалисты тестируют, сравнивают и выбирают различные технические решения.

Проверить реальную готовность «УГМК Арены», а также работу всех ее служб невозможно без помощи болельщиков. Мы будем рады обратной связи — пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями и замечаниями, которые вы сочтете важными в ходе посещения тестового матча.
#Анастасия Имамахметова#Общество#Спорт#Свердловская область#Хоккей#Болельщики#Автомобилист#Сотовая связь#Инфраструктура#Екатеринбург#УГМК-арена
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