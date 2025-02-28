Как избавиться от мошек в крупе: невидимые гости на кухне, которые делают еду опасной

Чтобы защитить крупы от мошек, важно хранить их в герметичных контейнерах. Идеальными считаются стеклянные, керамические или пластиковые банки с плотной крышкой. Прозрачные варианты подходят лучше, так как вы сможете быстро заметить любые изменения в содержимом. Важно также убедиться, что крышка плотно прилегает и в емкость не поступает воздух.