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Posted 28 февраля, 10:14

Published 28 февраля, 10:14

Modified 28 февраля, 10:16

Updated 28 февраля, 10:16

Синоптики рассказали о погоде в марте в Свердловской области

Каких погодных аномалий ожидать от погоды в марте в Свердловской области?

28 февраля 2025, 10:14
Фото: Изображение Midjourney.

Синоптики рассказали о погоде в марте в Свердловской области

Погода в марте 2025 года в Свердловской области ожидается близкой к норме.

В южной части региона норма температуры в марте -4 градуса, а в северной части — -7 градусов. Средняя мартовская температура в Екатеринбурге -3 градуса, рассказали в УГМС.

В начале первого весеннего месяца существенных осадков в области не ожидается, а температура будет на два градуса выше нормы. На следующей неделе уральская атмосфера станет более подвижной из-за атлантического циклона.

К середине недели возможно уже влияние атмосферного фронта и небольшие осадки, — сообщили синоптики.

Напомним, 28 февраля температура в Свердловской области будет на уровне -3… +2 градуса.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Осадки#Температура воздуха#Погода#Синоптики#Окружающая среда#Весна#Природа#УГМС#Екатеринбург
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