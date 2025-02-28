Каких погодных аномалий ожидать от погоды в марте в Свердловской области?

Posted 28 февраля, 10:14
Published 28 февраля, 10:14
Modified 28 февраля, 10:16
Updated 28 февраля, 10:16
В южной части региона норма температуры в марте -4 градуса, а в северной части — -7 градусов. Средняя мартовская температура в Екатеринбурге -3 градуса, рассказали в УГМС.
В начале первого весеннего месяца существенных осадков в области не ожидается, а температура будет на два градуса выше нормы. На следующей неделе уральская атмосфера станет более подвижной из-за атлантического циклона.
К середине недели возможно уже влияние атмосферного фронта и небольшие осадки, — сообщили синоптики.