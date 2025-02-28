Комариный апокалипсис отменяется: эти растения превратят дачу в крепость от кровопийц

Posted 28 февраля, 11:18
Published 28 февраля, 11:18
Modified 28 февраля, 11:21
Updated 28 февраля, 11:21
Если на вашем участке растет лаванда, будьте уверены: комарам здесь не место. Ее нежный, но насыщенный аромат, который так нравится людям, совершенно невыносим для кровососов. Кроме того, лаванда привлечет пчел и бабочек, что сделает ваш сад еще более живым и прекрасным. Разместите это растение у крыльца, открытых террас или в местах, где вы чаще всего отдыхаете, и наслаждайтесь летним вечером без насекомых.
Ароматный базилик — отличный пример универсального растения. Помимо того, что он используется в кулинарии, его запах успешно отпугивает комаров. Разместите базилик на грядке или в горшках у окна. Вы не только защитите себя от насекомых, но и всегда будете иметь свежие листья для соусов и салатов.
Мята — еще одно растение-репеллент, способное преобразить ваш участок и избавить его от вредителей. Ее свежий и сильный аромат работает как естественный барьер для комаров и других насекомых. Посадите мяту у мест вечернего отдыха, возле беседки или в зоне барбекю. Такое решение сделает ваше пребывание на природе комфортным, а чай с мятой еще вкуснее.
Используя лаванду, базилик и мяту, вы не только обогатите сад и клумбы приятным ароматом, но и создадите естественную защиту от надоедливых насекомых. Забудьте про вредные химикаты: природа сама знает, как защищаться. Начните летний сезон с комфортом и в окружении ваших зеленых защитников, пишет magadanmedia.ru.