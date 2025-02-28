Комариный апокалипсис отменяется: эти растения превратят дачу в крепость от кровопийц

Если на вашем участке растет лаванда, будьте уверены: комарам здесь не место. Ее нежный, но насыщенный аромат, который так нравится людям, совершенно невыносим для кровососов. Кроме того, лаванда привлечет пчел и бабочек, что сделает ваш сад еще более живым и прекрасным. Разместите это растение у крыльца, открытых террас или в местах, где вы чаще всего отдыхаете, и наслаждайтесь летним вечером без насекомых.