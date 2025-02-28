tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 11:18

Published 28 февраля, 11:18

Modified 28 февраля, 11:21

Updated 28 февраля, 11:21

Комары в разгар дачного сезона могут превратить жизнь садовода в кошмар

Комариный апокалипсис отменяется: эти растения превратят дачу в крепость от кровопийц

28 февраля 2025, 11:18
Фото: Изображение от jcomp на Freepik. Комары в разгар дачного сезона могут превратить жизнь садовода в кошмар

Дачникам посоветовали выстроить зеленый щит против комаров этим летом

Рубрика
Дом и сад
Каждый любитель летних вечеров на свежем воздухе знает, как назойливые комары могут омрачить отдых. Не расстраивайтесь — решение проблемы уже растет на участке. Вместо химии доверьтесь природным помощникам.

Если на вашем участке растет лаванда, будьте уверены: комарам здесь не место. Ее нежный, но насыщенный аромат, который так нравится людям, совершенно невыносим для кровососов. Кроме того, лаванда привлечет пчел и бабочек, что сделает ваш сад еще более живым и прекрасным. Разместите это растение у крыльца, открытых террас или в местах, где вы чаще всего отдыхаете, и наслаждайтесь летним вечером без насекомых.

Ароматный базилик — отличный пример универсального растения. Помимо того, что он используется в кулинарии, его запах успешно отпугивает комаров. Разместите базилик на грядке или в горшках у окна. Вы не только защитите себя от насекомых, но и всегда будете иметь свежие листья для соусов и салатов.

Эти три растения надежным щитом огородят ваш участок от кровососов
Эти три растения надежным щитом огородят ваш участок от кровососов. Фото: 1MI/Изображение от valeria_aksakova на Freepik

Мята — еще одно растение-репеллент, способное преобразить ваш участок и избавить его от вредителей. Ее свежий и сильный аромат работает как естественный барьер для комаров и других насекомых. Посадите мяту у мест вечернего отдыха, возле беседки или в зоне барбекю. Такое решение сделает ваше пребывание на природе комфортным, а чай с мятой еще вкуснее.

Используя лаванду, базилик и мяту, вы не только обогатите сад и клумбы приятным ароматом, но и создадите естественную защиту от надоедливых насекомых. Забудьте про вредные химикаты: природа сама знает, как защищаться. Начните летний сезон с комфортом и в окружении ваших зеленых защитников, пишет magadanmedia.ru.

Ранее эксперты предположили, что сулит лето 2025 года после аномально теплой весны.

Клещи бегут как от огня: новый дачный хит от опасных кровососов и грызунов
Узнать подробнее
Читайте также:
Чтоб не стал таракан победителем: как отпугнуть вредителей натуральными средствамиКак обвести вокруг пальца муравьев-вредителей на даче: гениальный и простой лайфхакВредители будут облетать вашу клубнику стороной: несколько капель йода сотворят чудо
#Дарья Бобровицкая#Россия#Защита#Растения#Комары#Дом и сад#КЦ#Полезные советы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика