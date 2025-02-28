Модели фильмов для взрослых из Екатеринбурга грозит срок из-за интимных фото

Posted 28 февраля, 08:09
Published 28 февраля, 08:09
Modified 28 февраля, 08:11
Updated 28 февраля, 08:11
Девушку возмутило, что модель выкладывает в своем канале интимные фото. Она сохранила снимки и отнесла в полицию. Правоохранители выяснили, кому принадлежат фото, пишет «КП-Екатеринбург».
В квартире порно-модели был проведен обыск. У девушки забрали телефон и секс-игрушки. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело за изготовление порно и распространение его через интернет. Теперь модели грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.
Пока идет следствие, екатеринбурженка будет находиться под подпиской о невыезде. Свою вину в том, что она изготавливала порнографию, девушка признала.
Напомним, в середине февраля в Екатеринбурге была арестована группа людей, которая занималась изготовлением порно.