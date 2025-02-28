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Posted 28 февраля, 08:09

Published 28 февраля, 08:09

Modified 28 февраля, 08:11

Updated 28 февраля, 08:11

В Екатеринбурге модели фильмов для взрослых грозит срок из-за доноса

Модели фильмов для взрослых из Екатеринбурга грозит срок из-за интимных фото

28 февраля 2025, 08:09
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге модели фильмов для взрослых грозит срок из-за доноса

Порно-модель из Екатеринбурга может оказаться в колонии. Причиной стала жалоба молодой девушки. Она увидела фото модели в интернете.

Девушку возмутило, что модель выкладывает в своем канале интимные фото. Она сохранила снимки и отнесла в полицию. Правоохранители выяснили, кому принадлежат фото, пишет «КП-Екатеринбург».

В квартире порно-модели был проведен обыск. У девушки забрали телефон и секс-игрушки. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело за изготовление порно и распространение его через интернет. Теперь модели грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

Пока идет следствие, екатеринбурженка будет находиться под подпиской о невыезде. Свою вину в том, что она изготавливала порнографию, девушка признала.

Напомним, в середине февраля в Екатеринбурге была арестована группа людей, которая занималась изготовлением порно.

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#Ирина Кирилова#Общество#Полиция#Уголовное дело#Фото#Модель#Екатеринбург
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