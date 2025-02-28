Нужен ли макаронам холодный душ: шеф-повар раскрыл, как одна ошибка портит все блюдо

Posted 28 февраля, 10:28
Published 28 февраля, 10:28
Modified 28 февраля, 10:31
Updated 28 февраля, 10:31
Александр Жеребцов, известный кулинар и эксперт в области гастрономии, советует забыть про привычку промывать макароны. В это время смывается крахмал, который играет ключевую роль в процессе приготовления. В результате блюдо теряет свою текстуру, вкус и полезные свойства.
Правильно приготовленные макароны не слипаются, если соблюдать технологию. Варите изделия в большом количестве воды, пропорция должна быть не менее 1 литра воды на 100 граммов макарон.
Не переваривайте их: время приготовления должно соответствовать указаниям на упаковке (в идеале — до состояния «аль денте» — то есть чуть-чуть жестковатые).
После откидывания на дуршлаг добавьте немного оливкового масла или соедините макароны с готовым соусом — это не только улучшит вкус, но и предотвратит слипание, советует Алексей Жеребцов в беседе с «Едим дома».
В некоторых случаях, например, при приготовлении салатов на основе макарон, может возникнуть соблазн ополоснуть их холодной водой. Но здесь у шефа есть свое решение: после приготовления сразу добавьте немного оливкового масла, чтобы сохранить текстуру изделия. Масло не только предотвратит слипание, но и подчеркнет вкус блюда.
Следуйте рекомендациям профессионалов, и ваши макароны станут вкусными и ароматными, как в лучших ресторанах Италии.