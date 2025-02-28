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Posted 28 февраля, 10:28

Published 28 февраля, 10:28

Modified 28 февраля, 10:31

Updated 28 февраля, 10:31

Добиться идеальной консистенции макарон можно и без воды

Нужен ли макаронам холодный душ: шеф-повар раскрыл, как одна ошибка портит все блюдо

28 февраля 2025, 10:28
Фото: 1MI. Добиться идеальной консистенции макарон можно и без воды

Шеф-повар Жеребцов ответил на вопрос, нужно ли промывать макароны после варки

Рубрика
Еда и напитки
Вы часто промываете макароны холодной водой сразу после приготовления, чтобы они не слиплись? Оказывается, такая рутинная привычка только ухудшает качество блюда. Но как же тогда получить идеальные макароны? Ответ на вопрос дал известный российский шеф-повар.

Александр Жеребцов, известный кулинар и эксперт в области гастрономии, советует забыть про привычку промывать макароны. В это время смывается крахмал, который играет ключевую роль в процессе приготовления. В результате блюдо теряет свою текстуру, вкус и полезные свойства.

Правильно приготовленные макароны не слипаются, если соблюдать технологию. Варите изделия в большом количестве воды, пропорция должна быть не менее 1 литра воды на 100 граммов макарон.

Не переваривайте их: время приготовления должно соответствовать указаниям на упаковке (в идеале — до состояния «аль денте» — то есть чуть-чуть жестковатые).

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После откидывания на дуршлаг добавьте немного оливкового масла или соедините макароны с готовым соусом — это не только улучшит вкус, но и предотвратит слипание, советует Алексей Жеребцов в беседе с «Едим дома».

В некоторых случаях, например, при приготовлении салатов на основе макарон, может возникнуть соблазн ополоснуть их холодной водой. Но здесь у шефа есть свое решение: после приготовления сразу добавьте немного оливкового масла, чтобы сохранить текстуру изделия. Масло не только предотвратит слипание, но и подчеркнет вкус блюда.

Следуйте рекомендациям профессионалов, и ваши макароны станут вкусными и ароматными, как в лучших ресторанах Италии.

Ранее кулинары рассказали, как можно использовать воду, оставшуюся после варки макарон.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Вода#Шеф-повар#Макароны#КЦ#Еда и напитки#Оливковое масло#Приготовление еды#Кулинарные советы
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