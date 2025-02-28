Нужен ли макаронам холодный душ: шеф-повар раскрыл, как одна ошибка портит все блюдо

В некоторых случаях, например, при приготовлении салатов на основе макарон, может возникнуть соблазн ополоснуть их холодной водой. Но здесь у шефа есть свое решение: после приготовления сразу добавьте немного оливкового масла, чтобы сохранить текстуру изделия. Масло не только предотвратит слипание, но и подчеркнет вкус блюда.