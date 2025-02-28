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Posted 28 февраля, 17:07

Published 28 февраля, 17:07

Modified 28 февраля, 17:09

Updated 28 февраля, 17:09

Открытие поликлиник в Тагиле, водители-нарушители и пять лет за смертельное ДТП

Открытие поликлиник в Тагиле, водители-нарушители и пять лет за смертельное ДТП

28 февраля 2025, 17:07
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле после ремонта возобновили работу три филиала детских поликлиник. 15 водителей серьезно нарушали правила дорожного движения. Пять лет дали тагильчанину за смерть человека в ДТП. Свердловчане стали больше зарабатывать. «Порадует» ли погода в марте новыми аномалиями? Итоги 28 февраля.

27 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле открылись три филиала детских поликлиник: на Сурикова, 18/1, Джамбула, 45а и Курортной, 18. Они обслуживают 3,8 тысячи детей. . Все филиалы оснащены современным оборудованием, мебелью и удобной системой навигации.

Три филиала детских поликлиник открылись в Нижнем Тагиле после ремонта
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В Нижнем Тагиле автоинспекторы в ходе рейдов с 21 по 23 февраля 2025 года выявили 15 нарушений ПДД. Пятеро водителей были без прав, четверо управляли автомобилями в состоянии опьянения, а еще пятеро отказались от прохождения освидетельствования. Один из нарушителей попался пьяным за рулем повторно.

15 водителей в Нижнем Тагиле совершили грубые нарушения ПДД
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32-летний тагильчанин получил 5 лет и 3 месяца лишения свободы за смертельное ДТП. Виновник сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль вылетел в кювет, и пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности, погиб на месте. Суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, и отправил его в колонию-поселение.

Пять лет получил уроженец Нижнего Тагила за смерть пассажира в пьяном ДТП
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В Свердловской области средняя зарплата впервые превысила 100 тысяч рублей, составив 104,6 тысячи в декабре 2024 года. По данным Свердловскстата, рост составил 20% за год, особенно высокие доходы фиксируются в Екатеринбурге и крупных городах региона.

Средняя зарплата в Свердловской области превысила 100 тысяч рублей
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В Свердловской области в марте 2025 года ожидается температура близкая к норме: на юге -4°C, на севере -7°C, в Екатеринбурге -3°C. В начале месяца будет тепло, на 2°C выше нормы, осадки маловероятны. В середине марта из-за атлантического циклона ожидаются небольшие осадки и смена погоды.

Каких погодных аномалий ожидать от погоды в марте в Свердловской области?
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