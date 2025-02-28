Открытие поликлиник в Тагиле, водители-нарушители и пять лет за смертельное ДТП

В Нижнем Тагиле автоинспекторы в ходе рейдов с 21 по 23 февраля 2025 года выявили 15 нарушений ПДД. Пятеро водителей были без прав, четверо управляли автомобилями в состоянии опьянения, а еще пятеро отказались от прохождения освидетельствования. Один из нарушителей попался пьяным за рулем повторно.