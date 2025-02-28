Почему телефон «съедает» заряд за пару часов: 6 способов умерить аппетит смартфона

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Уменьшите яркость и частоту обновления экрана Отключите ненужные приложения Отключите беспроводные соединения Проверьте состояние аккумулятора Ограничьте время использования телефона Смените сотового оператора

Если вы все время носите с собой зарядное устройство, пауэрбанк и везде ищете свободную розетку, значит ваш телефон «пожирает» заряд со скоростью голодного тигра. Можно ли решить проблему и хотя бы на время отсоединить смартфон от электросети? Предлагаем вам 6 простых способов.