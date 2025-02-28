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Posted 28 февраля, 14:11

Published 28 февраля, 14:11

Modified 28 февраля, 14:14

Updated 28 февраля, 14:14

Если ваш телефон старше двух лет, то пришло время проверить емкость батареи

Почему телефон «съедает» заряд за пару часов: 6 способов умерить аппетит смартфона

28 февраля 2025, 14:11
Фото: 1MI. Если ваш телефон старше двух лет, то пришло время проверить емкость батареи
Рубрика
Дом и сад
Если вы все время носите с собой зарядное устройство, пауэрбанк и везде ищете свободную розетку, значит ваш телефон «пожирает» заряд со скоростью голодного тигра. Можно ли решить проблему и хотя бы на время отсоединить смартфон от электросети? Предлагаем вам 6 простых способов.

Уменьшите яркость и частоту обновления экрана

Экран — главный потребитель энергии любого смартфона. Слишком высокая яркость, максимальное разрешение и частота обновления дисплея способны «съедать» заряд буквально за пару часов. Снизьте яркость до комфортного уровня или включите автоматическую регулировку, которая подстраивается под освещение вокруг.

Если на вашем устройстве есть AMOLED-экран, обратите внимание на темную тему — она позволит сэкономить заряд, так как черные пиксели не требуют подсветки. Также рекомендуется уменьшить разрешение экрана и частоту обновления — например, вместо 120 Гц выбрать 60 Гц, советуют эксперты старейшего в России журнала о компьютерах и технологиях ichip.ru.

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Отключите ненужные приложения

Программы, работающие в фоновом режиме, часто становятся главной причиной быстрой разрядки аккумулятора. Они не только используют процессор, но и подключаются к интернету, отправляют уведомления и потребляют заряд батареи.

Чтобы решить проблему, проверьте список приложений, которые имеют разрешение на фоновую работу, и отключите ненужные. Например, часто достаточно запретить автоматические процессы для соцсетей, игр и других второстепенных приложений.

Важно: не отключайте фоновый запуск тех приложений, которые должны быть всегда активны. Например, если запретить работу в фоновом режиме для приложения-навигатора, то вам придется каждый раз заново строить маршрут при открытии карты, — отмечают эксперты.
Батарею телефона разряжают не только частые разговоры, но и работающие в фоновом режиме приложения
Батарею телефона разряжают не только частые разговоры, но и работающие в фоновом режиме приложения. Фото: 1MI

Отключите беспроводные соединения

Постоянно включенные Wi-Fi, Bluetooth или GPS приводят к разряду аккумулятора. Даже если вы не используете их прямо сейчас, устройства продолжают искать сети и геолокацию в течение всего времени работы смартфона.

Выключайте беспроводные соединения, если они не нужны в данный момент. Например, GPS может быть активирован только при необходимости работы с картами, а Wi-Fi можно включить, когда вы находитесь в зоне домашней или офисной сети.

Например, просмотр видео при включенном Bluetooth без сопряжения увеличивает энергопотребление в среднем примерно на 6,6%, — пишет Роберт Триггс, руководитель отдела тестирования и обработки данных в компании Android Authority.
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Проверьте состояние аккумулятора

Срок службы батарей со временем сокращается, особенно при активной эксплуатации устройства. Если вашему телефону больше двух лет, обратите внимание на емкость аккумулятора. Ее можно проверить с помощью приложений вроде AccuBattery (Android) или Battery Life (iOS).

Если износ батареи превышает 30%, стоит рассмотреть замену аккумулятора на новый. Это поможет вернуть смартфону первоначальную автономность.

Кстати, аккумулятор, износ которого превышает 30%, использовать уже небезопасно, и его зарядка может привести к возгоранию или даже взрыву батареи, — предупреждает эксперт.

Ограничьте время использования телефона

Если телефон всегда находится в ваших руках и вы постоянно листаете соцсети, смотрите видео или играете в игры, батарея будет разряжаться с удивительной скоростью. Чтобы сохранить заряд, попробуйте сократить время активного использования устройства.

Если вы не можете отказаться от гаджета, хорошим решением станет внешний аккумулятор (пауэрбанк) — он обеспечит вас энергией даже вдали от розетки.

Чем чаще телефон теряет сеть, тем быстрее он будет разряжаться
Чем чаще телефон теряет сеть, тем быстрее он будет разряжаться. Фото: 1MI

Смените сотового оператора

Районы с плохим приемом сотовой связи — это молчаливые убийцы батареи, что раздражает даже больше, чем отсутствие последних видео с котиками. Ваш сотовый телефон постоянно связывается с близлежащими вышками, пытаясь поддерживать связь, — отмечает Эдгар Сервантес, еще один эксперт Android Authority.

Если вы проживаете в сельской местности, работаете в больших зданиях или бываете в местах с нестабильной связью, телефон разряжается быстрее из-за повышенной нагрузки на поиск сигнала.

Иногда проблему помогает решить смена сотового оператора. Стабильность работы любого из них может меняться в зависимости от региона. Исследуйте качество связи в своей области, городе и районе, сравните отзывы и тесты. Сопоставьте результаты и при необходимости подпишите договор с другой компанией.

Ранее эксперты объяснили, почему не стоит часто брать телефон в ванную.

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