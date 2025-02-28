Почему телефон «съедает» заряд за пару часов: 6 способов умерить аппетит смартфона

Posted 28 февраля, 14:11
Published 28 февраля, 14:11
Modified 28 февраля, 14:14
Updated 28 февраля, 14:14
Экран — главный потребитель энергии любого смартфона. Слишком высокая яркость, максимальное разрешение и частота обновления дисплея способны «съедать» заряд буквально за пару часов. Снизьте яркость до комфортного уровня или включите автоматическую регулировку, которая подстраивается под освещение вокруг.
Если на вашем устройстве есть AMOLED-экран, обратите внимание на темную тему — она позволит сэкономить заряд, так как черные пиксели не требуют подсветки. Также рекомендуется уменьшить разрешение экрана и частоту обновления — например, вместо 120 Гц выбрать 60 Гц, советуют эксперты старейшего в России журнала о компьютерах и технологиях ichip.ru.
Программы, работающие в фоновом режиме, часто становятся главной причиной быстрой разрядки аккумулятора. Они не только используют процессор, но и подключаются к интернету, отправляют уведомления и потребляют заряд батареи.
Чтобы решить проблему, проверьте список приложений, которые имеют разрешение на фоновую работу, и отключите ненужные. Например, часто достаточно запретить автоматические процессы для соцсетей, игр и других второстепенных приложений.
Важно: не отключайте фоновый запуск тех приложений, которые должны быть всегда активны. Например, если запретить работу в фоновом режиме для приложения-навигатора, то вам придется каждый раз заново строить маршрут при открытии карты, — отмечают эксперты.
Постоянно включенные Wi-Fi, Bluetooth или GPS приводят к разряду аккумулятора. Даже если вы не используете их прямо сейчас, устройства продолжают искать сети и геолокацию в течение всего времени работы смартфона.
Выключайте беспроводные соединения, если они не нужны в данный момент. Например, GPS может быть активирован только при необходимости работы с картами, а Wi-Fi можно включить, когда вы находитесь в зоне домашней или офисной сети.
Например, просмотр видео при включенном Bluetooth без сопряжения увеличивает энергопотребление в среднем примерно на 6,6%, — пишет Роберт Триггс, руководитель отдела тестирования и обработки данных в компании Android Authority.
Срок службы батарей со временем сокращается, особенно при активной эксплуатации устройства. Если вашему телефону больше двух лет, обратите внимание на емкость аккумулятора. Ее можно проверить с помощью приложений вроде AccuBattery (Android) или Battery Life (iOS).
Если износ батареи превышает 30%, стоит рассмотреть замену аккумулятора на новый. Это поможет вернуть смартфону первоначальную автономность.
Кстати, аккумулятор, износ которого превышает 30%, использовать уже небезопасно, и его зарядка может привести к возгоранию или даже взрыву батареи, — предупреждает эксперт.
Если телефон всегда находится в ваших руках и вы постоянно листаете соцсети, смотрите видео или играете в игры, батарея будет разряжаться с удивительной скоростью. Чтобы сохранить заряд, попробуйте сократить время активного использования устройства.
Если вы не можете отказаться от гаджета, хорошим решением станет внешний аккумулятор (пауэрбанк) — он обеспечит вас энергией даже вдали от розетки.
Районы с плохим приемом сотовой связи — это молчаливые убийцы батареи, что раздражает даже больше, чем отсутствие последних видео с котиками. Ваш сотовый телефон постоянно связывается с близлежащими вышками, пытаясь поддерживать связь, — отмечает Эдгар Сервантес, еще один эксперт Android Authority.
Если вы проживаете в сельской местности, работаете в больших зданиях или бываете в местах с нестабильной связью, телефон разряжается быстрее из-за повышенной нагрузки на поиск сигнала.
Иногда проблему помогает решить смена сотового оператора. Стабильность работы любого из них может меняться в зависимости от региона. Исследуйте качество связи в своей области, городе и районе, сравните отзывы и тесты. Сопоставьте результаты и при необходимости подпишите договор с другой компанией.