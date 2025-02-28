Правосудие для «Колдуна»: Березовский суд оставил предполагаемого убийцу за решеткой

Posted 28 февраля, 15:25
Published 28 февраля, 15:25
Modified 28 февраля, 15:27
Updated 28 февраля, 15:27
Овчинников находится под стражей с 19 января 2025 года. Сегодня следователь, занимающийся этим делом, заявил о необходимости продления меры пресечения. В качестве аргументов были представлены доводы, что обвиняемый может повлиять на свидетелей или уйти от правосудия. Судья Березовского городского суда удовлетворил ходатайство, продлив арест Овчинникова на три месяца — до 7 июня 2025 года, сообщили в пресс-службе облсуда.
Напомним, что резонансное убийство произошло в январе 2025 года. Погибший Суродеев занимался народной медициной и часто проводил сеансы целительства, которые привлекали людей со всего района. Однако во время очередного сеанса между Суродеевым и Овчинниковым произошел конфликт, который закончился трагедией — Суродеев был смертельно ранен ножом.
На данный момент постановление суда о сохранении меры пресечения не вступило в законную силу, и сторона защиты обвиняемого имеет возможность его обжаловать.
Ранее в Екатеринбурге перед судом предстал местный житель, обвиняемый в убийстве 25-летней давности.