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Posted 28 февраля, 15:25

Published 28 февраля, 15:25

Modified 28 февраля, 15:27

Updated 28 февраля, 15:27

Обвиняемый по делу «Колдуна» из Кедровки свердловчанин останется в СИЗО

Правосудие для «Колдуна»: Березовский суд оставил предполагаемого убийцу за решеткой

28 февраля 2025, 15:25
Фото: Березовский городской суд.

Обвиняемый по делу «Колдуна» из Кедровки свердловчанин останется в СИЗО

Березовский городской суд отказался выпустить на свободу Андрея Овчинникова, которого считают причастным к убийству Алексея Суродеева, так называемого «Колдуна» из Кедровки.

Овчинников находится под стражей с 19 января 2025 года. Сегодня следователь, занимающийся этим делом, заявил о необходимости продления меры пресечения. В качестве аргументов были представлены доводы, что обвиняемый может повлиять на свидетелей или уйти от правосудия. Судья Березовского городского суда удовлетворил ходатайство, продлив арест Овчинникова на три месяца — до 7 июня 2025 года, сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, что резонансное убийство произошло в январе 2025 года. Погибший Суродеев занимался народной медициной и часто проводил сеансы целительства, которые привлекали людей со всего района. Однако во время очередного сеанса между Суродеевым и Овчинниковым произошел конфликт, который закончился трагедией — Суродеев был смертельно ранен ножом.

На данный момент постановление суда о сохранении меры пресечения не вступило в законную силу, и сторона защиты обвиняемого имеет возможность его обжаловать.

Ранее в Екатеринбурге перед судом предстал местный житель, обвиняемый в убийстве 25-летней давности.

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#Дарья Бобровицкая#Суд#Убийство#Криминал#Березовский#СИЗО#Екатеринбург#Мера пресечения
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