Правосудие для «Колдуна»: Березовский суд оставил предполагаемого убийцу за решеткой

Овчинников находится под стражей с 19 января 2025 года. Сегодня следователь, занимающийся этим делом, заявил о необходимости продления меры пресечения. В качестве аргументов были представлены доводы, что обвиняемый может повлиять на свидетелей или уйти от правосудия. Судья Березовского городского суда удовлетворил ходатайство, продлив арест Овчинникова на три месяца — до 7 июня 2025 года, сообщили в пресс-службе облсуда.