Пропавшая студентка из Полевского найдена в другой области

По словам друзей девушки, 28 февраля полицейские привезут ее домой. За сутки до того, как ее нашли, студентка сняла квартиру в Екатеринбурге в районе ВИЗа под другим именем и возрастом, а также она использовала другой номер телефона, пишет Ура.ру.