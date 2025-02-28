Пропавшая студентка из Полевского найдена в другой области

Posted 28 февраля, 04:53
Published 28 февраля, 04:53
Modified 28 февраля, 04:55
Updated 28 февраля, 04:55
По словам друзей девушки, 28 февраля полицейские привезут ее домой. За сутки до того, как ее нашли, студентка сняла квартиру в Екатеринбурге в районе ВИЗа под другим именем и возрастом, а также она использовала другой номер телефона, пишет Ура.ру.
Напомним, девушка пропала 24 февраля 2025 года. Она должна была вернуться домой после колледжа, однако не пришла и на звонки и сообщения не отвечала.