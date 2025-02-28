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Posted 28 февраля, 04:53

Published 28 февраля, 04:53

Modified 28 февраля, 04:55

Updated 28 февраля, 04:55

Пропавшая студентка из Полевского найдена в другой области

Пропавшая студентка из Полевского найдена в другой области

28 февраля 2025, 04:53
Фото: Изображение Midjourney.
17-летнюю девушку из Полевского, которая пропала несколько дней назад, нашли в Ижевске 27 февраля 2025 года.

По словам друзей девушки, 28 февраля полицейские привезут ее домой. За сутки до того, как ее нашли, студентка сняла квартиру в Екатеринбурге в районе ВИЗа под другим именем и возрастом, а также она использовала другой номер телефона, пишет Ура.ру.

Напомним, девушка пропала 24 февраля 2025 года. Она должна была вернуться домой после колледжа, однако не пришла и на звонки и сообщения не отвечала.

Телефон без вести пропавшей 17-летней девушки найден в Свердловской области
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