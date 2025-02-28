Пять лет получил уроженец Нижнего Тагила за смерть пассажира в пьяном ДТП

Posted 28 февраля, 08:22
Published 28 февраля, 08:22
Modified 28 февраля, 08:24
Updated 28 февраля, 08:24
Пригородный районный суд признал тагильчанина виновным в нарушении ПДД в пьяном виде, которое привело к смерти человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Сама авария случилась ночью 7 июля 2024 года. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он сел за руль и отправился в дорогу вместе с пассажиром. Последний не был пристегнут ремнем безопасности.
В какой-то момент водитель не правился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги в кювет. Пассажир в результате получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.
В ходе разбирательств мужчина признал вину. Суд в итоге приговорил тагильчанина к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении.
Ранее жителя Свердловской области суд обязал выплатить отцу погибшей в аварии девочки 2 миллиона рублей.