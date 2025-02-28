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Posted 28 февраля, 08:22

Published 28 февраля, 08:22

Modified 28 февраля, 08:24

Updated 28 февраля, 08:24

В Нижнем Тагиле мужчина попал в тюрьму за смертельное ДТП в пьяном виде

Пять лет получил уроженец Нижнего Тагила за смерть пассажира в пьяном ДТП

28 февраля 2025, 08:22
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле мужчина попал в тюрьму за смертельное ДТП в пьяном виде

В пригороде Нижнего Тагила 32-летний мужчина осужден за ДТП, которое он совершил в пьяном виде. В результате аварии погиб пассажир автомобиля.

Пригородный районный суд признал тагильчанина виновным в нарушении ПДД в пьяном виде, которое привело к смерти человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Сама авария случилась ночью 7 июля 2024 года. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он сел за руль и отправился в дорогу вместе с пассажиром. Последний не был пристегнут ремнем безопасности.

В какой-то момент водитель не правился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги в кювет. Пассажир в результате получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

В ходе разбирательств мужчина признал вину. Суд в итоге приговорил тагильчанина к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении.

Ранее жителя Свердловской области суд обязал выплатить отцу погибшей в аварии девочки 2 миллиона рублей.

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