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Posted 28 февраля, 14:11

Published 28 февраля, 14:11

Modified 28 февраля, 14:13

Updated 28 февраля, 14:13

В свердловском ГУФСИН прокомментировали предложение разместить приюты в колониях

Размещать приюты для животных в колониях Свердловской области не планируется

28 февраля 2025, 14:11
Фото: 1MI.

В свердловском ГУФСИН прокомментировали предложение разместить приюты в колониях

В ГУФСИН по Свердловской области прокомментировали высказывание депутата ЗакСо региона Вячеслава Вегнера о том, что в колониях нужно размещать приюты для бездомных животных.

По словам начальника пресс-службы регионального ведомства Александра Левченко, подобных запросов в ведомство не поступало.

При необходимости депутат может направить обращение в Министерство юстиции, чтобы его рассмотрели.

Из животных у нас содержатся служебные собаки, действует племенной питомник, работает кинологическая служба. Думаем, ничего другого не будет. Не предполагается, — добавил Александр Анатольевич.

Напомним, депутат Вячеслав Вагнер высказал идею о размещении приютов для бездомных животных на территории колоний региона.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Животные#ГУФСИН#Собака#Приют#Колонии#Екатеринбург
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