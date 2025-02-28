Размещать приюты для животных в колониях Свердловской области не планируется

В свердловском ГУФСИН прокомментировали предложение разместить приюты в колониях

В ГУФСИН по Свердловской области прокомментировали высказывание депутата ЗакСо региона Вячеслава Вегнера о том, что в колониях нужно размещать приюты для бездомных животных.

По словам начальника пресс-службы регионального ведомства Александра Левченко, подобных запросов в ведомство не поступало. При необходимости депутат может направить обращение в Министерство юстиции, чтобы его рассмотрели. Из животных у нас содержатся служебные собаки, действует племенной питомник, работает кинологическая служба. Думаем, ничего другого не будет. Не предполагается, — добавил Александр Анатольевич. Напомним, депутат Вячеслав Вагнер высказал идею о размещении приютов для бездомных животных на территории колоний региона. В Туле из-за долгов арестовано помещение приюта для животных Узнать подробнее