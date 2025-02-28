Размещать приюты для животных в колониях Свердловской области не планируется

Posted 28 февраля, 14:11
Published 28 февраля, 14:11
Modified 28 февраля, 14:13
Updated 28 февраля, 14:13
По словам начальника пресс-службы регионального ведомства Александра Левченко, подобных запросов в ведомство не поступало.
При необходимости депутат может направить обращение в Министерство юстиции, чтобы его рассмотрели.
Из животных у нас содержатся служебные собаки, действует племенной питомник, работает кинологическая служба. Думаем, ничего другого не будет. Не предполагается, — добавил Александр Анатольевич.
Напомним, депутат Вячеслав Вагнер высказал идею о размещении приютов для бездомных животных на территории колоний региона.