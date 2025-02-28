Ребенок на тюбинге сбил коляску с младенцем в Екатеринбурге

Posted 28 февраля, 03:33
Published 28 февраля, 03:33
Modified 28 февраля, 03:35
Updated 28 февраля, 03:35
По словам матери младенца, с мальчиком в парке находилась бабушка, которая убежала сразу после инцидента, пишет Е1.
Женщина отправилась в полицию, написав заявление на виновника случившегося, а также обратилась в администрацию Академического района и сообщила о том, что в парке есть опасные дорожки.
Напомним, в Каменске-Уральском водитель автомобиля сбила 15-летнего подростка и покинула место ЧП. Пострадавшего отвезли в клинику.