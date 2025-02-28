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Posted 28 февраля, 03:33

Published 28 февраля, 03:33

Modified 28 февраля, 03:35

Updated 28 февраля, 03:35

Ребенок на тюбинге сбил коляску с младенцем в Екатеринбурге

Ребенок на тюбинге сбил коляску с младенцем в Екатеринбурге

28 февраля 2025, 03:33
Фото: 1MI.
В Преображенском парке в Екатеринбурге мальчик, катавшийся на тюбинге, сбил коляску с трехмесячным младенцем.

По словам матери младенца, с мальчиком в парке находилась бабушка, которая убежала сразу после инцидента, пишет Е1.

Женщина отправилась в полицию, написав заявление на виновника случившегося, а также обратилась в администрацию Академического района и сообщила о том, что в парке есть опасные дорожки.

Напомним, в Каменске-Уральском водитель автомобиля сбила 15-летнего подростка и покинула место ЧП. Пострадавшего отвезли в клинику.

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