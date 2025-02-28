Сбер начал выдавать ипотечные займы на покупку домов по договору долевого участия

Ранее ипотека по договору долевого участия была доступна только для квартир в строящихся многоквартирных домах. Однако, учитывая, что рынок жилья предлагает не только многоквартирные, но и частные дома, было принято решение расширить действие 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» на сферу индивидуального жилищного строительства. Тем более что крупные девелоперские компании стали активно заниматься строительством целых кварталов загородных домов.