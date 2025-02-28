Сбер начал выдавать ипотечные займы на покупку домов по договору долевого участия

Posted 28 февраля, 11:04
Published 28 февраля, 11:04
Modified 28 февраля, 11:04
Updated 28 февраля, 11:04
Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи сообщил об этом нововведении на конференции Domclick Digital Day, прошедшей в Казани в конце февраля. Сделки будут проводиться на платформе «Домклик», пишет newsnn.ru.
Ранее ипотека по договору долевого участия была доступна только для квартир в строящихся многоквартирных домах. Однако, учитывая, что рынок жилья предлагает не только многоквартирные, но и частные дома, было принято решение расширить действие 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» на сферу индивидуального жилищного строительства. Тем более что крупные девелоперские компании стали активно заниматься строительством целых кварталов загородных домов.
Речь идет о приобретении индивидуальных жилых домов через договоры долевого строительства у компаний-застройщиков, сотрудничающих со Сбербанком в части проектного финансирования. По словам Алексея Лейпи, эти организации приобретают земельные участки и возводят дома, действуя в соответствии с положениями Федерального закона № 214-ФЗ.
На текущий момент Сбербанк взаимодействует приблизительно с десятью подобными организациями-партнерами. Лейпи выразил оптимизм относительно потенциального увеличения числа застройщиков, использующих подобную схему работы в будущем.