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Posted 28 февраля, 11:04

Published 28 февраля, 11:04

Modified 28 февраля, 11:04

Updated 28 февраля, 11:04

Сбер начал выдавать ипотечные займы на покупку домов по договору долевого участия

Сбер начал выдавать ипотечные займы на покупку домов по договору долевого участия

28 февраля 2025, 11:04
Фото: Изображение Midjourney.
Сбербанк предоставил возможность оформления ипотечного кредита на приобретение частного дома у застройщика по договору долевого участия.

Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи сообщил об этом нововведении на конференции Domclick Digital Day, прошедшей в Казани в конце февраля. Сделки будут проводиться на платформе «Домклик», пишет newsnn.ru.

Ранее ипотека по договору долевого участия была доступна только для квартир в строящихся многоквартирных домах. Однако, учитывая, что рынок жилья предлагает не только многоквартирные, но и частные дома, было принято решение расширить действие 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» на сферу индивидуального жилищного строительства. Тем более что крупные девелоперские компании стали активно заниматься строительством целых кварталов загородных домов.

Речь идет о приобретении индивидуальных жилых домов через договоры долевого строительства у компаний-застройщиков, сотрудничающих со Сбербанком в части проектного финансирования. По словам Алексея Лейпи, эти организации приобретают земельные участки и возводят дома, действуя в соответствии с положениями Федерального закона № 214-ФЗ.

На текущий момент Сбербанк взаимодействует приблизительно с десятью подобными организациями-партнерами. Лейпи выразил оптимизм относительно потенциального увеличения числа застройщиков, использующих подобную схему работы в будущем.

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