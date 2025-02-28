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Posted 28 февраля, 10:38

Published 28 февраля, 10:38

Modified 28 февраля, 10:38

Updated 28 февраля, 10:38

Соединенные Штаты могут снять санкции с РФ

28 февраля 2025, 10:38
Соединенные Штаты скоро могут снять санкции с России. В Саудовскую Аравию россияне прибыли с длинным списком «заманчивых бизнес-предложений».

Деньги — одна из вещей, которые мотивируют Трампа, поэтому россияне прибыли на переговоры в Саудовскую Аравию с длинным списком бизнес-предложений. В ближайшее время американские санкции против России будут сняты, сообщает Financial Times.

Ранее в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Стороны обсудили вопрос о том, как начинать переговоры по Украине. По итогам делегации заявили о позитивных результатах, ведется подготовка новых встреч, пишет ИА RuNews24.ru.

В Кремле отмечали, что страна справится с санкционным давлением. Западу не хватает мужества признать провал экономических рестрикций. Западные страны также не раз сообщали, что антироссийские санкции неэффективны.

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