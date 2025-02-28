Posted 28 февраля, 10:38
Published 28 февраля, 10:38
Modified 28 февраля, 10:38
Updated 28 февраля, 10:38
Деньги — одна из вещей, которые мотивируют Трампа, поэтому россияне прибыли на переговоры в Саудовскую Аравию с длинным списком бизнес-предложений. В ближайшее время американские санкции против России будут сняты, сообщает Financial Times.
Ранее в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Стороны обсудили вопрос о том, как начинать переговоры по Украине. По итогам делегации заявили о позитивных результатах, ведется подготовка новых встреч, пишет ИА RuNews24.ru.
В Кремле отмечали, что страна справится с санкционным давлением. Западу не хватает мужества признать провал экономических рестрикций. Западные страны также не раз сообщали, что антироссийские санкции неэффективны.