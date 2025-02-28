tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 07:05

Published 28 февраля, 07:05

Modified 28 февраля, 07:07

Updated 28 февраля, 07:07

Спортсмен из Нижнего Тагила победил на чемпионате по лыжному двоеборью

Спортсмен из Нижнего Тагила победил на чемпионате по лыжному двоеборью

28 февраля 2025, 07:05
Фото: «Тагильский рабочий».
В Нижнем Тагиле на Долгой горе состоялся российский чемпионат по лыжному двоеборью, в котором победителем стал участник Максим Кипин, занимающийся в спортшколе «Аист».

Кроме Максима в соревнованиях также победили Андрей Костянец, Самир Мастиев и Алексей Цветков, пишет «Тагильский рабочий».

После прыжков с трамплина наши земляки занимали второе место, но уверенно выступили на лыжне. В итоге на 30 секунд опередили «серебряных» призеров из Санкт-Петербурга и на 55 секунд — нижегородцев, завоевавших «бронзу», — сообщает издание.

Напомним, спортсменка из Нижнего Тагила стала победительницей на региональных состязаниях по скалолазанию, которые проходили 12 и 13 февраля 2025 года.

Спортсменка из Нижнего Тагила победила на соревнованиях по фристайлу
Узнать подробнее
Читайте также:
Лесной воздух и энергия: тагильчан приглашают на лыжный поход «Баронская петля»Спортсменка из Нижнего Тагила стала призером по лыжным гонкам на первенстве УрФОТагильские самбистки завоевали серебро на омской арене
#Елизавета Зиборова#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Участники#Победа#Мероприятие#Спортсмен#Чемпионат#Лыжное двоеборье#Победители#Лыжный спорт#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика