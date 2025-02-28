Спортсмен из Нижнего Тагила победил на чемпионате по лыжному двоеборью

Posted 28 февраля, 07:05
Published 28 февраля, 07:05
Modified 28 февраля, 07:07
Updated 28 февраля, 07:07
Кроме Максима в соревнованиях также победили Андрей Костянец, Самир Мастиев и Алексей Цветков, пишет «Тагильский рабочий».
После прыжков с трамплина наши земляки занимали второе место, но уверенно выступили на лыжне. В итоге на 30 секунд опередили «серебряных» призеров из Санкт-Петербурга и на 55 секунд — нижегородцев, завоевавших «бронзу», — сообщает издание.
Напомним, спортсменка из Нижнего Тагила стала победительницей на региональных состязаниях по скалолазанию, которые проходили 12 и 13 февраля 2025 года.