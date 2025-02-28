Средняя зарплата в Свердловской области превысила 100 тысяч рублей

Posted 28 февраля, 15:51
Published 28 февраля, 15:51
Modified 28 февраля, 15:53
Updated 28 февраля, 15:53
В декабре 2024 года средняя зарплата в Свердловской области превысила принципиальный порог в 100 тысяч и составила 104,6 тысячи рублей, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные предоставил Свердловскстат.
Наибольшие доходы наблюдаются в Екатеринбурге и близлежащих крупных городах, где сосредоточены ключевые сферы экономики региона.
Наибольшие зарплаты традиционно получают сотрудники высокотехнологичных и финансовых отраслей. Топ-5 сфер с самым высоким уровнем доходов в Свердловской области выглядит так:
Эти отрасли лидируют благодаря высокой квалификации специалистов, вовлеченности в крупные проекты и значительному спросу на их услуги.
Однако не все сферы могут похвастаться такими впечатляющими цифрами. Ряд отраслей в Свердловской области продолжают оставаться «аутсайдерами» по уровню зарплат. К самым низкооплачиваемым направлениям относятся:
Эти направления обычно не требуют высокой квалификации или предполагают более ограниченные бюджеты организаций, что отражается на уровне доходов сотрудников. Эксперты связывают рост зарплат в регионе с несколькими факторами. Во-первых, это увеличение объема инвестиций в высокотехнологичные отрасли. Во-вторых, активное развитие финансового сектора. Кроме того, продолжается восстановление экономики после пандемии и западных санкций, растут производственные мощности. Также в последнее время обострилась конкуренция за специалистов на рынке труда, что приводит к росту заработных плат в приоритетных направлениях.
По мнению аналитиков, в 2025 году регион сохранит высокие темпы роста доходов.
Ранее таксисты в Екатеринбурге заявили о снижении ежемесячных доходов из-за наплыва водителей-мигрантов.