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Posted 28 февраля, 15:51

Published 28 февраля, 15:51

Modified 28 февраля, 15:53

Updated 28 февраля, 15:53

В Свердловской области средняя зарплата перешагнула порог в 100 тысяч рублей

Средняя зарплата в Свердловской области превысила 100 тысяч рублей

28 февраля 2025, 15:51
Фото: 1MI.

В Свердловской области средняя зарплата перешагнула порог в 100 тысяч рублей

В Свердловской области растут доходы населения. В декабре 2024 года средняя зарплата впервые превысила 100 тысяч рублей. За год жители региона начали зарабатывать на 20% больше.

В декабре 2024 года средняя зарплата в Свердловской области превысила принципиальный порог в 100 тысяч и составила 104,6 тысячи рублей, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные предоставил Свердловскстат.

Наибольшие доходы наблюдаются в Екатеринбурге и близлежащих крупных городах, где сосредоточены ключевые сферы экономики региона.

Наибольшие зарплаты традиционно получают сотрудники высокотехнологичных и финансовых отраслей. Топ-5 сфер с самым высоким уровнем доходов в Свердловской области выглядит так:

  • Финансовая и страховая деятельность — 231 тысяча рублей;
  • Информация и связь — 188 тысяч рублей;
  • Научные исследования и разработки — 168 тысяч рублей;
  • Государственное управление и военная безопасность — 161 тысяч рублей;
  • Профессиональная, научная и техническая деятельность — 149 тысяч рублей.
Сфера IT остается одной из самых высокооплачиваемых в Свердловской области
Сфера IT остается одной из самых высокооплачиваемых в Свердловской области. Фото: Изображение Midjourney

Эти отрасли лидируют благодаря высокой квалификации специалистов, вовлеченности в крупные проекты и значительному спросу на их услуги.

Однако не все сферы могут похвастаться такими впечатляющими цифрами. Ряд отраслей в Свердловской области продолжают оставаться «аутсайдерами» по уровню зарплат. К самым низкооплачиваемым направлениям относятся:

  • Гостиницы и общественное питание — 49 тысяч рублей;
  • Административные услуги — 57 тысяч рублей;
  • Операции с недвижимостью — 68 тысяч рублей;
  • Прочие услуги — 70 тысяч рублей;
  • Торговля и ремонт автомобилей — 70 тысяч рублей.

Эти направления обычно не требуют высокой квалификации или предполагают более ограниченные бюджеты организаций, что отражается на уровне доходов сотрудников. Эксперты связывают рост зарплат в регионе с несколькими факторами. Во-первых, это увеличение объема инвестиций в высокотехнологичные отрасли. Во-вторых, активное развитие финансового сектора. Кроме того, продолжается восстановление экономики после пандемии и западных санкций, растут производственные мощности. Также в последнее время обострилась конкуренция за специалистов на рынке труда, что приводит к росту заработных плат в приоритетных направлениях.

По мнению аналитиков, в 2025 году регион сохранит высокие темпы роста доходов.

Ранее таксисты в Екатеринбурге заявили о снижении ежемесячных доходов из-за наплыва водителей-мигрантов.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Экономика#Свердловская область#Зарплаты#Средняя зарплата#Рост#Рынок труда#Екатеринбург
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