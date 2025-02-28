Средняя зарплата в Свердловской области превысила 100 тысяч рублей

Эти направления обычно не требуют высокой квалификации или предполагают более ограниченные бюджеты организаций, что отражается на уровне доходов сотрудников. Эксперты связывают рост зарплат в регионе с несколькими факторами. Во-первых, это увеличение объема инвестиций в высокотехнологичные отрасли. Во-вторых, активное развитие финансового сектора. Кроме того, продолжается восстановление экономики после пандемии и западных санкций, растут производственные мощности. Также в последнее время обострилась конкуренция за специалистов на рынке труда, что приводит к росту заработных плат в приоритетных направлениях.