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Posted 28 февраля, 07:36

Published 28 февраля, 07:36

Modified 28 февраля, 07:38

Updated 28 февраля, 07:38

Житель Свердловской области пойдет под суд за оправдание нацизма

Срок за комментарии в интернете грозит жителю Свердловской области

28 февраля 2025, 07:36
Фото: 1MI.

Житель Свердловской области пойдет под суд за оправдание нацизма

Житель Свердловской области предстанет перед судом по обвинению в реабилитации нацизма. Причиной стали его комментарии в интернете.

Молодой человек 2005 года рождения в мае и августе 2023 года со своего аккаунта в одной из социальных сетей разместил в публичной группе комментарии и изображения, которые были расценены как оправдание идеологии фашизма и нацизма, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.

Так, расследование уголовного дела уже окончено. Материалы переданы на рассмотрение в суд.

Ранее в Нижнем Тагиле были переданы в суд материалы дела местной жительницы. В нетрезвом состоянии женщина залезла на Вечный огонь, расположенный в Дзержинском районе, и подожгла от него сигарету.

Сотруднику УВЗ в Нижнем Тагиле вынесен приговор за реабилитацию нацизма
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#Ирина Кирилова#Суд#Уголовное дело#Интернет#Криминал#Комментарии#Екатеринбург#Нацизм
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