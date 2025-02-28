Срок за комментарии в интернете грозит жителю Свердловской области

Молодой человек 2005 года рождения в мае и августе 2023 года со своего аккаунта в одной из социальных сетей разместил в публичной группе комментарии и изображения, которые были расценены как оправдание идеологии фашизма и нацизма, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.