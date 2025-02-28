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Posted 28 февраля, 10:00

Published 28 февраля, 10:00

Modified 28 февраля, 10:02

Updated 28 февраля, 10:02

В Екатеринбурге студентка УрФУ отдала мошенникам драгоценности и деньги

Студентка УрФУ из Екатеринбурга отдала мошенникам деньги и драгоценности на 6 млн

28 февраля 2025, 10:00
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге студентка УрФУ отдала мошенникам драгоценности и деньги

О месте хранения сбережений и фамильных драгоценностей семьи рассказала студентка УрФУ в Екатеринбурге. А после этого она вынесла все содержимое и передала в другие руки. Общий ущерб составил 6 миллионов рублей.

С девушкой связались якобы представители компании сотового оператора. Они заявили, что нужно продлить договор. Во время разговора девушка рассказала мошенникам, что у нее дома имеется сейф с деньгами и украшениями и даже отправила фото. Тогда ей предложили «задекларировать» украшения и студентка согласилась, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Деньги в рублях и другой валюте девушка отдала незнакомому мужчине. Он ждал ее на улице. Затем она собрала драгоценности и отдала незнакомой девушке. Уже когда студентка вернулась домой, она пришла в себя и поняла, что ее обманули.

Полиция возбудила уголовное дело по статье за мошенничество.

Напомним, в Полевском 17-летняя девушка стала жертвой мошенников. Они угрожали ей, а потому подросток отправилась в «путешествие». Она была найдена через несколько дней в Ижевске.

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#Ирина Кирилова#Общество#Криминал#Мошенничество#Обман#Студент#Екатеринбург
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