Студентка УрФУ из Екатеринбурга отдала мошенникам деньги и драгоценности на 6 млн

Posted 28 февраля, 10:00
Published 28 февраля, 10:00
Modified 28 февраля, 10:02
Updated 28 февраля, 10:02
С девушкой связались якобы представители компании сотового оператора. Они заявили, что нужно продлить договор. Во время разговора девушка рассказала мошенникам, что у нее дома имеется сейф с деньгами и украшениями и даже отправила фото. Тогда ей предложили «задекларировать» украшения и студентка согласилась, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Деньги в рублях и другой валюте девушка отдала незнакомому мужчине. Он ждал ее на улице. Затем она собрала драгоценности и отдала незнакомой девушке. Уже когда студентка вернулась домой, она пришла в себя и поняла, что ее обманули.
Полиция возбудила уголовное дело по статье за мошенничество.
Напомним, в Полевском 17-летняя девушка стала жертвой мошенников. Они угрожали ей, а потому подросток отправилась в «путешествие». Она была найдена через несколько дней в Ижевске.