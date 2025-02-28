Студентка УрФУ из Екатеринбурга отдала мошенникам деньги и драгоценности на 6 млн

С девушкой связались якобы представители компании сотового оператора. Они заявили, что нужно продлить договор. Во время разговора девушка рассказала мошенникам, что у нее дома имеется сейф с деньгами и украшениями и даже отправила фото. Тогда ей предложили «задекларировать» украшения и студентка согласилась, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.