Таксист в Нижнем Тагиле обманул пьяного пассажира, который хотел уехать в ХМАО

Posted 28 февраля, 06:43
Published 28 февраля, 06:43
Modified 28 февраля, 06:45
Updated 28 февраля, 06:45
Пассажир заказал такси из Нижнего Тагила в Лангепас. Перед тем, как поехать, водитель по просьбе пассажира отправил с его телефона себе на карту вышеуказанную сумму через банковское приложение, рассказали в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.
После того, как деньги поступили мужчине на счет, он высадил потерпевшего в поселке Новоасбест и уехал. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело. После того, как следствие завершилось, материалы были отправлены в суд.
Напомним, в Екатеринбурге мошенник зашел в квартиру к пожилой женщине и забрал у нее две тысячи рублей.