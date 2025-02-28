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Posted 28 февраля, 06:43

Published 28 февраля, 06:43

Modified 28 февраля, 06:45

Updated 28 февраля, 06:45

Таксист в Нижнем Тагиле обманул пьяного пассажира, который хотел уехать в ХМАО

Таксист в Нижнем Тагиле обманул пьяного пассажира, который хотел уехать в ХМАО

28 февраля 2025, 06:43
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле 31-летний водитель такси украл у пьяного пассажира, который попросил отвезти его в ХМАО, 35 тысяч рублей и высадил в другом месте. Инцидент произошел в начале осени 2024 года.

Пассажир заказал такси из Нижнего Тагила в Лангепас. Перед тем, как поехать, водитель по просьбе пассажира отправил с его телефона себе на карту вышеуказанную сумму через банковское приложение, рассказали в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.

После того, как деньги поступили мужчине на счет, он высадил потерпевшего в поселке Новоасбест и уехал. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело. После того, как следствие завершилось, материалы были отправлены в суд.

Напомним, в Екатеринбурге мошенник зашел в квартиру к пожилой женщине и забрал у нее две тысячи рублей.

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