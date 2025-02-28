Три филиала детских поликлиник открылись в Нижнем Тагиле после ремонта

В филиале детской поликлиники по адресу Сурикова, 18/1, расположенном в поселке Северный, специалисты заменили перекрытия и кровлю, усилили стены. Кроме того, здесь оборудовали процедурную, прививочный и физиотерапевтические кабинеты, а также кабинет неотложной помощи. На двух участках здесь прикреплено более 1,2 детей разных возрастов. Затраты на обновление здания превысили 18,7 млн рублей.