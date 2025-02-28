Три филиала детских поликлиник открылись в Нижнем Тагиле после ремонта

Posted 28 февраля, 04:58
Published 28 февраля, 04:58
Modified 28 февраля, 05:03
Updated 28 февраля, 05:03
В филиале детской поликлиники по адресу Сурикова, 18/1, расположенном в поселке Северный, специалисты заменили перекрытия и кровлю, усилили стены. Кроме того, здесь оборудовали процедурную, прививочный и физиотерапевтические кабинеты, а также кабинет неотложной помощи. На двух участках здесь прикреплено более 1,2 детей разных возрастов. Затраты на обновление здания превысили 18,7 млн рублей.
Открытие поликлиники после капитального ремонта — очень радостное событие. Не только для сотрудников больницы, но и для жителей всего микрорайона Северный, — пояснил главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клеймёнов.
Реконструкция поликлиники на Джамбула, 45 в поселке Сухоложский включала в себя полную перепланировку здания, усиление наружной стены, замену оконных и дверных проемов, пола и потолков. Во вновь открывшемся медучреждении функционирует 1 участок, к которому прикреплено 870 ребят. Стоимость работ составила 11 млн 776 тысяч рублей.
Мы очень рады открытию и думаем, что здесь будет хорошо и детям, и родителям. Доктора будут с удовольствием работать. Желаем, чтобы в семьях детей рождалось побольше. На самом деле очень важно поднимать рождаемость. Такие прекрасные условия будут способствовать этому, — сказала замминистра областного здравоохранения Елена Чадова.
Ремонт помещений поликлиники по улице Курортная, 18 в поселке Старатель, помимо реконструкции внутренней и наружной частей здания, включал в себя оборудование разнофункциональных кабинетов, включая процедурные и прививочные. К двум педиатрическим участкам филиала прикреплено 1629 детей. Объем средств на модернизацию здания превысил 14 млн рублей.
Все три учреждения полностью укомплектованы новой корпусной мебелью, пеленальными столиками, мягкими диванами в зоне ожидания приема и современным медицинским оборудованием. В каждом здании установлена удобная навигация и обустроено картохранилище.
Чем лучше и комфортнее сегодня будут условия для мам и их детишек, тем больше, я надеюсь, будет расти населения Нижнего Тагила, — подчеркнул заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.
Капитальный ремонт реализовывался в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Общая стоимость затрат составила 44,7 млн рублей.
На сегодняшний день продолжаются работы еще на нескольких объектах. Создаваемые условия, будем надеяться, поспособствуют привлечению большего числа специалистов для работы в Детской городской больнице, — резюмировал Дмитрий Клеймёнов.
Ранее мы сообщали о закупке оборудования на 6,8 млн рублей, которое накануне уже поступило в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила.