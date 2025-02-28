Труженики тыла в Нижнем Тагиле получили награды из рук министра экономики

Posted 28 февраля, 13:55
Published 28 февраля, 13:55
Modified 28 февраля, 13:57
Updated 28 февраля, 13:57
Памятные подарки получили Зинаида Григорьева и Тамара Желонкина, сообщили в региональном Министерстве экономики.
Зинаида Васильевна родилась в Сталинграде. Она была третьим ребенком в месте. На Урал она была эвакуирована в 1942 году. В военные времена ветеран работала швеей, а в 1946 году пришла на Уралвагонзавод. Вместе с супругом они вырастили троих детей.
Тамара Петровна родилась в Кировской области. Когда началась война, она была еще совсем маленькой и работала в поле. С другими детьми она собирала грибы и ягоды, из которых потом делали заготовки и отправляли на фронт. В Нижнем Тагиле Тамара Петровна оказалась в конце 80-х годов. Она трудилась на Хлебозаводе и Уралхимеласте. У нее один сын и двое внуков.