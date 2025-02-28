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Posted 28 февраля, 13:55

Published 28 февраля, 13:55

Modified 28 февраля, 13:57

Updated 28 февраля, 13:57

В Нижнем Тагиле министр экономики вручил медали труженикам тыла

Труженики тыла в Нижнем Тагиле получили награды из рук министра экономики

28 февраля 2025, 13:55
Фото: Министерство экономики Свердловской области.

В Нижнем Тагиле министр экономики вручил медали труженикам тыла

Министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков вручил медали в честь 80-летия победы труженицам тыла в Нижнем Тагиле.

Памятные подарки получили Зинаида Григорьева и Тамара Желонкина, сообщили в региональном Министерстве экономики.

Зинаида Васильевна родилась в Сталинграде. Она была третьим ребенком в месте. На Урал она была эвакуирована в 1942 году. В военные времена ветеран работала швеей, а в 1946 году пришла на Уралвагонзавод. Вместе с супругом они вырастили троих детей.

Тамара Петровна родилась в Кировской области. Когда началась война, она была еще совсем маленькой и работала в поле. С другими детьми она собирала грибы и ягоды, из которых потом делали заготовки и отправляли на фронт. В Нижнем Тагиле Тамара Петровна оказалась в конце 80-х годов. Она трудилась на Хлебозаводе и Уралхимеласте. У нее один сын и двое внуков.

Фото: Министерство экономики Свердловской области

Ранее в Нижнем Тагиле отметили начало Года защитника Отечества.

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Ветеран#День Победы#Поздравление#Медаль#Екатеринбург
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