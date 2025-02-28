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Posted 28 февраля, 05:37

Published 28 февраля, 05:37

Modified 28 февраля, 05:37

Updated 28 февраля, 05:37

Учёный Эйсмонт объяснил последствия выброса плазмы на Солнце

28 февраля 2025, 05:37
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал RT о последствиях выброса плазмы на Солнце.

По словам учёного, говорить об относительной угрозе Земле ещё рано, так как выброс может миновать её, пишет RT.

«В действительности, самая главная проблема с предсказанием — определить направление выброса. И если направление идёт через Землю, то нас ждут неприятности разного рода — сказать наверняка довольно трудно», — отметил он.

По его словам, в виде последствий на Земле может начаться магнитная буря.

«Возникает колебание магнитного поля, что приводит к последствиям: отказы группировки спутников, сбои и даже отказы, влияние на здоровье людей, которые подвержены магнитным бурям», — добавил он.

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