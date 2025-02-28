Учёный Эйсмонт объяснил последствия выброса плазмы на Солнце

Posted 28 февраля, 05:37
Published 28 февраля, 05:37
Modified 28 февраля, 05:37
Updated 28 февраля, 05:37
По словам учёного, говорить об относительной угрозе Земле ещё рано, так как выброс может миновать её, пишет RT.
«В действительности, самая главная проблема с предсказанием — определить направление выброса. И если направление идёт через Землю, то нас ждут неприятности разного рода — сказать наверняка довольно трудно», — отметил он.
По его словам, в виде последствий на Земле может начаться магнитная буря.
«Возникает колебание магнитного поля, что приводит к последствиям: отказы группировки спутников, сбои и даже отказы, влияние на здоровье людей, которые подвержены магнитным бурям», — добавил он.