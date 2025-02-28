В Екатеринбурге предложили отправлять бездомных кошек в колонии

Posted 28 февраля, 07:17
Published 28 февраля, 07:17
Modified 28 февраля, 07:19
Updated 28 февраля, 07:19
По словам Вегнера, он полностью за кототерапию, так как даже в царские времена заключенные разводили мышей, подкармливали их и заботились. Об этом депутат заявил в эфире ОТВ.
Он отметил, что давно выступает за то, чтобы в колониях появлялись приюты для животных. Он считает, что переживать за жестокое обращение с ними в колониях не стоит, так как о них будут очень хорошо заботиться.
Ранее стал известно, что Государственная дума рассмотрит возможность безвозвратного отлова собак в регионах.