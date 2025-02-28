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Posted 28 февраля, 07:17

Published 28 февраля, 07:17

Modified 28 февраля, 07:19

Updated 28 февраля, 07:19

В Екатеринбурге предложили отправлять бездомных кошек в колонии

В Екатеринбурге предложили отправлять бездомных кошек в колонии

28 февраля 2025, 07:17
Фото: 1MI.
Отправлять бездомных кошек в колонии предложил депутат ЗакСо Свердловской области Вячеслав Вегнер. По его мнению, животные окажут заключенным психологическую поддержку и помогут вернуть человеческие качества.

По словам Вегнера, он полностью за кототерапию, так как даже в царские времена заключенные разводили мышей, подкармливали их и заботились. Об этом депутат заявил в эфире ОТВ.

Он отметил, что давно выступает за то, чтобы в колониях появлялись приюты для животных. Он считает, что переживать за жестокое обращение с ними в колониях не стоит, так как о них будут очень хорошо заботиться.

Ранее стал известно, что Государственная дума рассмотрит возможность безвозвратного отлова собак в регионах.

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#Ирина Кирилова#Общество#Животные#Депутат#Колония#Природа#Екатеринбург
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