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Posted 28 февраля, 04:25

Published 28 февраля, 04:25

Modified 28 февраля, 04:27

Updated 28 февраля, 04:27

В Екатеринбурге скончался владелец музыкального магазина

В Екатеринбурге скончался владелец музыкального магазина

28 февраля 2025, 04:25
Фото: Сергей Мороз.
В Екатеринбурге скончался 51-летний владелец музыкального магазина Moroz Music Сергей Мороз. Его не стало 21 февраля 2025 года.

По словам знакомого Мороза, он выпал из окна. При этом мужчина видел погибшего в его магазине за две недели до случившегося: он работал с покупателями и был в хорошем настроении, пишет Е1.

Мороз владел магазином с 2011 года. Торговая точка пользовалась популярностью у музыкантов, в том числе у знаменитостей. Известно, что у погибшего остались супруга и двое детей.

Напомним, 20 февраля в Нижнем Тагиле скончался 61-летний сотрудник «Реквием» Анатолий Петрович Коробейщиков.

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