В Екатеринбурге скончался владелец музыкального магазина

Posted 28 февраля, 04:25
Published 28 февраля, 04:25
Modified 28 февраля, 04:27
Updated 28 февраля, 04:27
По словам знакомого Мороза, он выпал из окна. При этом мужчина видел погибшего в его магазине за две недели до случившегося: он работал с покупателями и был в хорошем настроении, пишет Е1.
Мороз владел магазином с 2011 года. Торговая точка пользовалась популярностью у музыкантов, в том числе у знаменитостей. Известно, что у погибшего остались супруга и двое детей.
Напомним, 20 февраля в Нижнем Тагиле скончался 61-летний сотрудник «Реквием» Анатолий Петрович Коробейщиков.