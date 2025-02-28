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Posted 28 февраля, 08:44

Published 28 февраля, 08:44

Modified 28 февраля, 08:46

Updated 28 февраля, 08:46

В Екатеринбурге сын бизнесмена отдал 1,5 млн мошенникам

В Екатеринбурге сын хотел защитить родителей от тюрьмы и отдал мошенникам 1,5 млн

28 февраля 2025, 08:44
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге сын бизнесмена отдал 1,5 млн мошенникам

В Екатеринбурге мошенники убедили 17-летнего подростка отдать родительские деньги якобы для того, чтобы они избежали уголовной ответственности.

Подростку позвонил неизвестный и сказал, что он является банковским сотрудником и что с его карты мошенники хотят отправить деньги на террористические действия, пишет «КП-Екатеринбург».

Затем с юношей связался другой человек и сказал, что он — сотрудник Росинфомониторинга, а также то, что его и родителей могут привлечь к уголовной ответственности за спонсирование терроризма. Чтобы этого не случилось, якобы нужно отправить деньги на другой счет.

Молодой человек поверил злоумышленникам и, взяв тайком телефон отца, перевел на указанный счет около 600 тысяч рублей с кредитной карты, а также с другого счета 400 тысяч рублей. С карты матери он отправил полмиллиона. После этого подросток сжег телефоны в микроволновке.

Утром родители узнали о случившемся и, сообщив сыну, что его обманули, обратились в полицию.

Напомним, жительница Нижнего Тагила хотела заработать на инвестициях, однако в итоге лишилась миллиона рублей из-за мошенников.

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