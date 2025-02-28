В Екатеринбурге сын хотел защитить родителей от тюрьмы и отдал мошенникам 1,5 млн

Затем с юношей связался другой человек и сказал, что он — сотрудник Росинфомониторинга, а также то, что его и родителей могут привлечь к уголовной ответственности за спонсирование терроризма. Чтобы этого не случилось, якобы нужно отправить деньги на другой счет.