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Posted 28 февраля, 09:17

Published 28 февраля, 09:17

Modified 28 февраля, 09:20

Updated 28 февраля, 09:20

В Екатеринбурге подрались водители на проезжей части

Водители автомобиля и автобуса устроили драку на дороге в Екатеринбурге

28 февраля 2025, 09:17
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге подрались водители на проезжей части

В Екатеринбурге подрались на проезжей части водители автобуса и автомобиля Chevrolet. Инцидент случился утром 28 февраля 2025 года около остановки «Щербакова».

По словам очевидцев, водители не поделили дорогу, из-за чего устроили потасовку. Во время их драки все пассажиры автобуса покинули транспорт, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Также сообщается, что виновником конфликта стал водитель автобуса, задевший легковую машину. Информация о произошедшем зафиксирована в полиции. Правоохранители проводят проверку и ищут участников инцидента.

Напомним, 16 февраля в Екатеринбурге подрались пьяные посетители и охранники ТЦ «Гринвич».

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