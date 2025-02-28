Водители автомобиля и автобуса устроили драку на дороге в Екатеринбурге

Posted 28 февраля, 09:17
Published 28 февраля, 09:17
Modified 28 февраля, 09:20
Updated 28 февраля, 09:20
По словам очевидцев, водители не поделили дорогу, из-за чего устроили потасовку. Во время их драки все пассажиры автобуса покинули транспорт, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Также сообщается, что виновником конфликта стал водитель автобуса, задевший легковую машину. Информация о произошедшем зафиксирована в полиции. Правоохранители проводят проверку и ищут участников инцидента.