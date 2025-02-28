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Posted 28 февраля, 11:44

Published 28 февраля, 11:44

Modified 28 февраля, 11:46

Updated 28 февраля, 11:46

В Екатеринбурге горожане недовольны нелегальной газовой заправкой

Жители Екатеринбурга пожаловались на нелегальную газовую заправку

28 февраля 2025, 11:44
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

В Екатеринбурге горожане недовольны нелегальной газовой заправкой

В Екатеринбурге открылась незаконная газовая заправка на лесной площадке. Этим недовольны местные жители.

Заправка открылась около поселка Ленинский. По словам очевидцев, к ней уже ездят заправляться водители грузовых машин, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Куда смотрят надзорные органы? В случае чего ведь бахнет так, что мало не покажется никому, рядом по цепочке вся промка сгорит дотла! Летом здесь уже были пожары, — говорят местные жители.

Напомним, в феврале 2025 года жители населенного пункта Малая Лая под Нижним Тагилом пожаловались на то, что большегрузы сливают навоз в поля.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Безопасность#Жители#Большегрузы#Жалобы#Заправка#Екатеринбург#Горожане
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