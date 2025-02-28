Жители Екатеринбурга пожаловались на нелегальную газовую заправку

Posted 28 февраля, 11:44
Published 28 февраля, 11:44
Modified 28 февраля, 11:46
Updated 28 февраля, 11:46
Заправка открылась около поселка Ленинский. По словам очевидцев, к ней уже ездят заправляться водители грузовых машин, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Куда смотрят надзорные органы? В случае чего ведь бахнет так, что мало не покажется никому, рядом по цепочке вся промка сгорит дотла! Летом здесь уже были пожары, — говорят местные жители.
Напомним, в феврале 2025 года жители населенного пункта Малая Лая под Нижним Тагилом пожаловались на то, что большегрузы сливают навоз в поля.