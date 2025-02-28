Жители Екатеринбурга с городских улиц наблюдают запуск ракеты «Союз-2.1а»

Грузовой корабль «Прогресс МС-30» пристыкуется к МКС 2 марта в 2:04 по московскому времени. Он доставит на космическую станцию 2,5 тонны груза и новый скафандр «Орлан-МКС», в котором космонавты будут выходить в открытый космос. «Посылку» ожидает экипаж 72-й экспедиции, в составе которого космонавты Роскосмоса и NASA.