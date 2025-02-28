Жители Екатеринбурга с городских улиц наблюдают запуск ракеты «Союз-2.1а»

Posted 28 февраля, 10:15
Published 28 февраля, 10:15
Modified 28 февраля, 10:17
Updated 28 февраля, 10:17
Грузовой корабль «Прогресс МС-30» пристыкуется к МКС 2 марта в 2:04 по московскому времени. Он доставит на космическую станцию 2,5 тонны груза и новый скафандр «Орлан-МКС», в котором космонавты будут выходить в открытый космос. «Посылку» ожидает экипаж 72-й экспедиции, в составе которого космонавты Роскосмоса и NASA.
На запущенной ракете нанесены изображения в честь 60-летия первого выхода человека в открытый космос, а также ко 100-летию космонавта Павла Беляева, 100-летию Международного центра «Артек» и старту форумной компании Росмолодежи.
Запуск ракеты «Союз-2.1а» прошел в штатном режиме: без проблем раскрылись антенны и панели солнечных батарей. Процесс контролировал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.
Старты космических полетов регулярно транслируются по цифровым суперсайтам и медиафасадам медиахолдинга МАЕР по всей России — от Москвы до Владивостока, от Южно-Сахалинска до Владикавказа.
Впервые наш медиахолдинг совместно с Роскосмосом провел уникальную ночную трансляцию запуска космического корабля. Только на цифровых уличных экранах запуск корабля в режиме реального времени и дневные повторы увидят свыше 12 млн человек. Для меня честь работать с Роскосмосом и максимально доступно рассказывать о наших достижениях в космосе, — заявил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
В Свердловской области такой суперсайт размещен в Екатеринбурге на перекрестке улиц Машинистов и Готвальда у дома 14А.