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Posted 28 февраля, 10:15

Published 28 февраля, 10:15

Modified 28 февраля, 10:17

Updated 28 февраля, 10:17

Жители Екатеринбурга с городских улиц наблюдают запуск ракеты «Союз-2.1а»

Жители Екатеринбурга с городских улиц наблюдают запуск ракеты «Союз-2.1а»

28 февраля 2025, 10:15
Фото: МАЕР.
Ночью 28 февраля ракета-носитель «Союз-2.1а» отправилась с космодрома Байконур в открытый космос. Жители Екатеринбурга могут видеть старт на городском перекрестке в течение сегодняшнего дня: повтор показывают на суперсайте МАЕР. Ночной запуск «Прогресса МС-30» увидят 12 миллионов человек.

Грузовой корабль «Прогресс МС-30» пристыкуется к МКС 2 марта в 2:04 по московскому времени. Он доставит на космическую станцию 2,5 тонны груза и новый скафандр «Орлан-МКС», в котором космонавты будут выходить в открытый космос. «Посылку» ожидает экипаж 72-й экспедиции, в составе которого космонавты Роскосмоса и NASA.

На запущенной ракете нанесены изображения в честь 60-летия первого выхода человека в открытый космос, а также ко 100-летию космонавта Павла Беляева, 100-летию Международного центра «Артек» и старту форумной компании Росмолодежи.

Запуск ракеты «Союз-2.1а» прошел в штатном режиме: без проблем раскрылись антенны и панели солнечных батарей. Процесс контролировал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Запуск ракеты 28 февраля на экранах по всей России
Запуск ракеты 28 февраля на экранах по всей России
Запуск ракеты 28 февраля на экранах по всей России
Запуск ракеты 28 февраля на экранах по всей России
Запуск ракеты 28 февраля на экранах по всей России
Запуск ракеты 28 февраля на экранах по всей России
Запуск ракеты 28 февраля на экранах по всей России
Запуск ракеты 28 февраля на экранах по всей России

Старты космических полетов регулярно транслируются по цифровым суперсайтам и медиафасадам медиахолдинга МАЕР по всей России — от Москвы до Владивостока, от Южно-Сахалинска до Владикавказа.

Впервые наш медиахолдинг совместно с Роскосмосом провел уникальную ночную трансляцию запуска космического корабля. Только на цифровых уличных экранах запуск корабля в режиме реального времени и дневные повторы увидят свыше 12 млн человек. Для меня честь работать с Роскосмосом и максимально доступно рассказывать о наших достижениях в космосе, — заявил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.


В Свердловской области такой суперсайт размещен в Екатеринбурге на перекрестке улиц Машинистов и Готвальда у дома 14А.

Жители Екатеринбурга увидят запуск ракеты «Союз-2.1а» прямо во время ночной прогулки
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#Юлия Мамонтова#Наука#Эксклюзив#Свердловская область#Трансляция#Космос#Роскосмос#Екатеринбург
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