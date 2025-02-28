Жительница Сухого Лога выплатит 100 тысяч рублей за избиение двухмесячного сына

Posted 28 февраля, 10:43
Published 28 февраля, 10:43
Modified 28 февраля, 10:45
Updated 28 февраля, 10:45
В день происшествия свердловчанка была в нетрезвом состоянии. В какой-то момент она стала бить ребенка по лицу и голове, в результате чего у младенца появились повреждения, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
После этого девушку ограничили в правах на сына и другого ее ребенка, которому шесть лет. Детей отдали под опеку бабушке. После проведенной проверки прокуратура отправила в суд иск о том, чтобы обязать горожанку выплатить компенсацию. Суд удовлетворил требование и взыскал с нее вышеуказанную сумму.
Напомним, в феврале 2025 года в Екатеринбурге девушка избила своего годовалого сына, вследствие чего он серьезно пострадал. В отношении матери возбуждено уголовное дело.