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Posted 28 февраля, 10:43

Published 28 февраля, 10:43

Modified 28 февраля, 10:45

Updated 28 февраля, 10:45

Жительница Сухого Лога выплатит 100 тысяч рублей за избиение двухмесячного сына

Жительница Сухого Лога выплатит 100 тысяч рублей за избиение двухмесячного сына

28 февраля 2025, 10:43
Фото: 1MI.
26-летняя девушка из Сухого Лога избила своего двухмесячного сына в апреле 2024 года.

В день происшествия свердловчанка была в нетрезвом состоянии. В какой-то момент она стала бить ребенка по лицу и голове, в результате чего у младенца появились повреждения, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

После этого девушку ограничили в правах на сына и другого ее ребенка, которому шесть лет. Детей отдали под опеку бабушке. После проведенной проверки прокуратура отправила в суд иск о том, чтобы обязать горожанку выплатить компенсацию. Суд удовлетворил требование и взыскал с нее вышеуказанную сумму.

Напомним, в феврале 2025 года в Екатеринбурге девушка избила своего годовалого сына, вследствие чего он серьезно пострадал. В отношении матери возбуждено уголовное дело.

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