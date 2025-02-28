Жительница Сухого Лога выплатит 100 тысяч рублей за избиение двухмесячного сына

После этого девушку ограничили в правах на сына и другого ее ребенка, которому шесть лет. Детей отдали под опеку бабушке. После проведенной проверки прокуратура отправила в суд иск о том, чтобы обязать горожанку выплатить компенсацию. Суд удовлетворил требование и взыскал с нее вышеуказанную сумму.