Журналиста из Екатеринбурга подозревают в публикации экстремистской символики

Posted 28 февраля, 16:44
Published 28 февраля, 16:44
Modified 28 февраля, 16:46
Updated 28 февраля, 16:46
Постников опубликовал сообщение в своем телеграм-канале, уточнив, что задержанием занимались сотрудники отдела, который отвечает за административные правонарушения.
Ему грозит обвинение в использовании символов, которые в России считаются экстремистскими или нацистскими. В итоге это может привести к административному аресту на срок до 15 суток. Журналист уверен, что таким образом на него пытаются оказать давление.
Это не первый случай, когда издание «Вечерние ведомости» сталкивается с проблемами. Ранее газета была оштрафована за обвинение в дискредитации Вооруженных сил России.
Адвокат Постникова, Георгий Краснов, сообщил изданию 66.ru, что скоро станет известно, о какой конкретной публикации идет речь. Сейчас он знакомится с материалами дела.
В ноябре 2024 года сотрудники таможни в Екатеринбурге перехватили груз с открытками, на которых была изображена нацистская символика.