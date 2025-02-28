tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 16:44

Published 28 февраля, 16:44

Modified 28 февраля, 16:46

Updated 28 февраля, 16:46

В Екатеринбурге задержали главреда «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова

Журналиста из Екатеринбурга подозревают в публикации экстремистской символики

28 февраля 2025, 16:44
Фото: соцсети Владислава Постникова.

В Екатеринбурге задержали главреда «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова

Главред «Вечерних ведомостей» Владислав Постников задержан правоохранителями. Журналист считает, что причиной могло стать подозрение в демонстрации запрещенной в РФ символики.

Постников опубликовал сообщение в своем телеграм-канале, уточнив, что задержанием занимались сотрудники отдела, который отвечает за административные правонарушения.

Ему грозит обвинение в использовании символов, которые в России считаются экстремистскими или нацистскими. В итоге это может привести к административному аресту на срок до 15 суток. Журналист уверен, что таким образом на него пытаются оказать давление.

Это не первый случай, когда издание «Вечерние ведомости» сталкивается с проблемами. Ранее газета была оштрафована за обвинение в дискредитации Вооруженных сил России.

Адвокат Постникова, Георгий Краснов, сообщил изданию 66.ru, что скоро станет известно, о какой конкретной публикации идет речь. Сейчас он знакомится с материалами дела.

В ноябре 2024 года сотрудники таможни в Екатеринбурге перехватили груз с открытками, на которых была изображена нацистская символика.

Суд оштрафовал жителей Свердловской области за тату с запрещенной символикой
Узнать подробнее
Читайте также:
Синяки на руках, угрозы оружием и допрос: охранники ТРЦ «Гринвич» задержали вандалаШумная вечеринка с интимом в салоне самолета довела екатеринбуржцев до полицииБастрыкину доложат о ходе расследования жестокого избиения грудничка
#Дарья Бобровицкая#Общество#Полиция#Задержание#Журналист#Символика#Екатеринбург#Дискредитация ВС РФ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика