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Posted 1 марта, 04:00

Published 1 марта, 04:00

Modified 1 марта, 04:00

Updated 1 марта, 04:00

Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле

Блины, салаты, пироги и чудо-напитки: в Нижнем Тагиле прогремела «Боярыня Масленица»

1 марта 2025, 04:00
Фото: tagilcity.ru. Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле прошел фестиваль «Боярыня Масленица»

Ежегодный фестиваль «Боярыня Масленица» прошел 28 февраля в Городском дворце детского и юношеского творчества. Уже по традиции участники события встречали гостей с самыми разнообразными блюдами. Каждый стол — шедевр, и никто не остался без подарков.

Одним из ключевых мероприятий празднования Масленицы в Нижнем Тагиле стал фестиваль «Боярыня Масленица». В нем приняли участие представители разных городов Свердловской области. Так, делились рецептами и кормили до отвала Высокогорский многопрофильный техникум (с. Петрокаменское), Свято-Троицкий кафедральный собор (Нижний Тагил), Храм Александра Невского (Верхняя Тура), Храм Воскресения Христова (Качканар), закусочная «Те самые пончики», ООО «Комбинат общественного питания», Нижнетагильский торгово-экономический колледж, столовая «Горняк», сразу несколько семей от Православной гимназии №11 (Нижний Тагил), Православный детский сад «Стилиан», Нижнетагильский педагогический колледж №2, Нижнетагильский СРЦН (детский дом), Храм мученицы Татианы (Нижний Тагил), организация общественного питания «Кейтеринбург» и кондитерская «Бабкин торт».

Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Победителей определяли в 8 номинациях. Например, «Ишь, ты, Масленица» — за самые вкусные блины, «Нежное облако» — за блюда с самой необычной текстурой, «Жажда подскажет» — за самый вкусный напиток, «Застольное искусство» — за лучшее оформление и другие.

В победители мы выбрали 8 команд, однако гран-при получили гости из Качканара. Их блюда соответствуют абсолютно всем критериям. Блины сделаны абсолютно профессионально, торт, мармелад, компоты — все так, как нужно. Конечно же, мы сначала всегда «едим» глазами. Это сразу дает порядка 20 баллов к общей оценке. За вкус дается самое большое количество очков — 50. Оценивали и технику, начинки, количество, оригинальность и многое другое. Все по-своему хороши, хотелось бы наградить всех, — рассказала корреспонденту TagilCity.ru президент Ассоциации кулинаров Свердловской области Любовь Путяшева.
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Семья Бессоновых — победитель в номинации «Непрааальный ты, дядя Федор, бутерброд делаешь» (за лучшее блюдо, сделанное детскими руками) — воспитывает семерых детей:

Мы участвуем уже второй год. Приготовили пять различных вариантов блинов и напиток. Решили разнообразить составы. Где-то добавили кукурузную муку, где-то соевое или банановое молоко. На Масленицу блины готовим почти каждый день, в течение года по мере потребности. У нас в семье с самого малого возраста детки умеют готовить блины.
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле
Фестиваль «Боярыня Масленица» в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Мастер-класс по приготовлению традиционного блюда — блинов — показал шеф-повар и ведущий кулинарной программы телеканала «Спас» Олег Ольхов:

Я впервые на Урале, мне здесь очень нравится. Красиво, вкусно, весело, а будет еще лучше. Знаете, блины я, как правило, не запиваю, а заедаю сметаной. Люблю их готовить в русской печи, обучаю детей и взрослых правильному выпеканию. Самый традиционный русский рецепт — именно наливные гречневые блины. Сейчас мы с вами блины все-таки не печем, а жарим. Поэтому есть масса нюансов, чтобы они получались исключительными. Сегодня сделаем наше блюдо только из натуральных ингредиентов. В качестве красителя используем свекольный сок, куркуму и зелень. Тесто обязательно должно настояться для образования клейковины, сковородку нагреваем по максимуму, не забываем про масло.
Мастер-класс по приготовлению блинов от шеф-повара из Москвы Олега Ольхова
Мастер-класс по приготовлению блинов от шеф-повара из Москвы Олега Ольхова
Мастер-класс по приготовлению блинов от шеф-повара из Москвы Олега Ольхова
Мастер-класс по приготовлению блинов от шеф-повара из Москвы Олега Ольхова
Мастер-класс по приготовлению блинов от шеф-повара из Москвы Олега Ольхова. Фото: tagilcity.ru

Кроме песен, танцев и обучающих занятий от экспертов, «Боярыня-Масленица» удивила и конкурсом, в котором глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев, министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков, замминистра регионального агропромышленного комплекса и продовольствия Светлана Островская, а также председатель Нижнетагильской городской Думы Вадим Раудштейн готовили салаты и сладости на скорость.

Хочется отметить, что каждый из собравшихся — уже победитель. Все блюда со своей изюминкой. Казалось бы, мука, яйца, молоко. А сколько можно из этого сделать? Во все вложена душа. Ну, а мы с супругой тоже часто готовим блины. Больше всего люблю с черникой. Сегодня взял несколько рецептов, найдем время и обязательно попробуем приготовить их самостоятельно, — поделился мнением Руслан Садыков.
Очень яркое, знаковое мероприятие. Оно проходит не впервые. Проговорили уже, что нужно расширять географию праздника. Хочется собрать еще больше гостей, блюд. Добавить русскую православную кухню и многие другие. У нас страна многонациональная. Хотелось бы привлечь как можно больше народов к участию, тогда праздник заиграет совершенно другими красками, — пояснил Владислав Пинаев.
Конкурс по приготовлению блюд с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым
Конкурс по приготовлению блюд с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым
Конкурс по приготовлению блюд с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым
Конкурс по приготовлению блюд с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым
Конкурс по приготовлению блюд с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым
Конкурс по приготовлению блюд с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым
Конкурс по приготовлению блюд с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым
Конкурс по приготовлению блюд с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым
Конкурс по приготовлению блюд с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым
Конкурс по приготовлению блюд с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым
Конкурс по приготовлению блюд с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым
Конкурс по приготовлению блюд с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым
Конкурс по приготовлению блюд с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым
Конкурс по приготовлению блюд с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым
Конкурс по приготовлению блюд с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым
Конкурс по приготовлению блюд с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым
Конкурс по приготовлению блюд с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Фото: tagilcity.ru
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