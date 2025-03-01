Блины, салаты, пироги и чудо-напитки: в Нижнем Тагиле прогремела «Боярыня Масленица»

Одним из ключевых мероприятий празднования Масленицы в Нижнем Тагиле стал фестиваль «Боярыня Масленица». В нем приняли участие представители разных городов Свердловской области. Так, делились рецептами и кормили до отвала Высокогорский многопрофильный техникум (с. Петрокаменское), Свято-Троицкий кафедральный собор (Нижний Тагил), Храм Александра Невского (Верхняя Тура), Храм Воскресения Христова (Качканар), закусочная «Те самые пончики», ООО «Комбинат общественного питания», Нижнетагильский торгово-экономический колледж, столовая «Горняк», сразу несколько семей от Православной гимназии №11 (Нижний Тагил), Православный детский сад «Стилиан», Нижнетагильский педагогический колледж №2, Нижнетагильский СРЦН (детский дом), Храм мученицы Татианы (Нижний Тагил), организация общественного питания «Кейтеринбург» и кондитерская «Бабкин торт».