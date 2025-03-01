tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта, 05:38

Published 1 марта, 05:38

Modified 1 марта, 05:41

Updated 1 марта, 05:41

В Ревде зафиксировано 13 случаев острой кишечной инфекции у детей и взрослых

Число случаев кишечной инфекции у жителей Ревды выросло до 13

1 марта 2025, 05:38
Фото: Изображение Midjourney.

В Ревде зафиксировано 13 случаев острой кишечной инфекции у детей и взрослых

В Ревде растет число пациентов с острой кишечной инфекцией. К 27 февраля заболели уже 13 человек, 11 из них — дети.

Ситуация с острой кишечной инфекцией в городе Ревда обостряется. По данным городской больницы, на 27 февраля 2025 года диагноз был официально подтвержден у 13 человек, а информация о первых госпитализациях с подобными симптомами появилась еще вечером 25 февраля.

Из 11 заболевших детей семеро — подростки. Вспышка предварительно связана с питанием в заведениях общепита, но где именно находился источник инфекции, на данный момент непонятно.

По последним данным, состояние всех госпитализированных оценивается как удовлетворительное, средней степени тяжести. Часть пациентов готовятся к выписке в ближайшие дни.

Эпидемиологи называют положение контролируемым. По мнению специалистов Роспотребнадзора, речь о групповой вспышки не идет.

В Екатеринбурге дети массово заболевают пневмонией.

В Екатеринбурге растет число кишечных инфекций у детей
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области выросла заболеваемость ОРВИНарушения в организации питания нашли в школах Свердловской областиОборудование на 6,8 млн рублей поступило в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила
#Дарья Бобровицкая#Дети#Здоровье#Ревда#Роспотребнадзор#Госпитализация#Кишечная инфекция#Общепит#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика