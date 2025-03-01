Число случаев кишечной инфекции у жителей Ревды выросло до 13

Ситуация с острой кишечной инфекцией в городе Ревда обостряется. По данным городской больницы, на 27 февраля 2025 года диагноз был официально подтвержден у 13 человек, а информация о первых госпитализациях с подобными симптомами появилась еще вечером 25 февраля.