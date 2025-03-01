Число случаев кишечной инфекции у жителей Ревды выросло до 13

Posted 1 марта, 05:38
Published 1 марта, 05:38
Modified 1 марта, 05:41
Updated 1 марта, 05:41
Ситуация с острой кишечной инфекцией в городе Ревда обостряется. По данным городской больницы, на 27 февраля 2025 года диагноз был официально подтвержден у 13 человек, а информация о первых госпитализациях с подобными симптомами появилась еще вечером 25 февраля.
Из 11 заболевших детей семеро — подростки. Вспышка предварительно связана с питанием в заведениях общепита, но где именно находился источник инфекции, на данный момент непонятно.
По последним данным, состояние всех госпитализированных оценивается как удовлетворительное, средней степени тяжести. Часть пациентов готовятся к выписке в ближайшие дни.
Эпидемиологи называют положение контролируемым. По мнению специалистов Роспотребнадзора, речь о групповой вспышки не идет.