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Posted 1 марта, 08:07

Published 1 марта, 08:07

Modified 1 марта, 08:09

Updated 1 марта, 08:09

В Нижнем Тагиле на улице Челюскинцев из-за ДТП затруднен проезд

Движение на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле осложнено из-за ДТП

1 марта 2025, 08:07
Фото: Паблик «Общественное движение „Тагил без ям“.

В Нижнем Тагиле на улице Челюскинцев из-за ДТП затруднен проезд

Дорожно-транспортное происшествие на Челюскинцев произошло около 11:40 в субботу, 1 марта.

На улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого движение на этом участке дороги оказалось затруднено, сообщение об этом появилось в паблике общественного движения «Тагил без ям».

Чтобы избежать пробок, сотрудники ДПС организовали временную регулировку проезда автомобилей встречных направлений.

Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту аварии. После завершения всех процедур будет принято процессуальное решение. Водителей просят соблюдать осторожность и выбирать альтернативные маршруты.

В понедельник, 25 февраля, в Нижнем Тагиле китайский внедорожник врезался в скорую.

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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#ДТП#ДПС#Госавтоинспекция#Екатеринбург#Пробки
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