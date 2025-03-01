Движение на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле осложнено из-за ДТП

Posted 1 марта, 08:07
Published 1 марта, 08:07
Modified 1 марта, 08:09
Updated 1 марта, 08:09
На улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого движение на этом участке дороги оказалось затруднено, сообщение об этом появилось в паблике общественного движения «Тагил без ям».
Чтобы избежать пробок, сотрудники ДПС организовали временную регулировку проезда автомобилей встречных направлений.
Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту аварии. После завершения всех процедур будет принято процессуальное решение. Водителей просят соблюдать осторожность и выбирать альтернативные маршруты.
В понедельник, 25 февраля, в Нижнем Тагиле китайский внедорожник врезался в скорую.