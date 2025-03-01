Главред «Вечерних ведомостей» арестован в Екатеринбурге за экстремистский логотип

Постников утверждает, что логотип мог разместить кто-то из его команды еще в 2021 году во время предвыборной кампании. По его словам, публикация была направлена на разоблачение фейков, а не на пропаганду. Журналист также отметил, что активно призывал участвовать в выборах и не нарушал закона.