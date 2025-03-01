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Posted 1 марта, 13:20

Published 1 марта, 13:20

Modified 1 марта, 13:22

Updated 1 марта, 13:22

В Екатеринбурге арестован за запрещенную символику главред «Вечерних ведомостей»

Главред «Вечерних ведомостей» арестован в Екатеринбурге за экстремистский логотип

1 марта 2025, 13:20
Фото: Telegram-канал «Вечерних ведомостей».

В Екатеринбурге арестован за запрещенную символику главред «Вечерних ведомостей»

Главный редактор «Вечерних ведомостей» Владислав Постников арестован на 14 суток. Причина — экстремистский логотип в личном Telegram-канале.

Решение вынес Кировский районный суд, сообщили коллеги Постникова в соцсетях.

Перед началом заседания у здания суда дежурили полицейские и активисты. Сначала журналистов не пускали из-за переполненного зала, но позже слушание перенесли в большее помещение.

Постников утверждает, что логотип мог разместить кто-то из его команды еще в 2021 году во время предвыборной кампании. По его словам, публикация была направлена на разоблачение фейков, а не на пропаганду. Журналист также отметил, что активно призывал участвовать в выборах и не нарушал закона.

Адвокат Постникова заявил, что действия полиции мешают работе редактора. На заседании присутствовал депутат гордумы Константин Киселев, который также дал положительную характеристику журналисту.

На суде главред попросил ограничить срок ареста до семи суток, чтобы успеть на запланированное на 8 марта мероприятие. Однако судья оставил решение без изменений.

После оглашения приговора Постникова посадили в машину и перевезли в Нижний Тагил, где он будет отбывать наказание.

Напомним, что редактора «Вечерних ведомостей» задержали накануне в пятницу, 28 февраля, возле офиса.

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