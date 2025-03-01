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Posted 1 марта, 11:13

Published 1 марта, 11:13

Modified 1 марта, 11:16

Updated 1 марта, 11:16

В Екатеринбурге СК расследует исчезновение 19-летней девушки

Исчезновением 19-летней екатеринбурженки заинтересовались в Следственном комитете

1 марта 2025, 11:13
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге СК расследует исчезновение 19-летней девушки

В Екатеринбурге к поискам бесследно исчезнувшей молодой девушки, жительницы поселка Шувакиш, подключился Следственный комитет.

Ксения Мурашкина из Железнодорожного района вышла из своего дома три дня назад и исчезла, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК России.

Свердловчанка не выходит на связь с 26 февраля. Следственный комитет начал проверку, в поисках также участвуют полиция и добровольцы. Ведомство обещает принять меры после выяснения всех обстоятельств дела.

Ранее правоохранители разыскали 17-летнюю девушку из Полевского. Известно, что она попала под влияние мошенников.

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