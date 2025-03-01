Исчезновением 19-летней екатеринбурженки заинтересовались в Следственном комитете

Posted 1 марта, 11:13
Published 1 марта, 11:13
Modified 1 марта, 11:16
Updated 1 марта, 11:16
Ксения Мурашкина из Железнодорожного района вышла из своего дома три дня назад и исчезла, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК России.
Свердловчанка не выходит на связь с 26 февраля. Следственный комитет начал проверку, в поисках также участвуют полиция и добровольцы. Ведомство обещает принять меры после выяснения всех обстоятельств дела.
Ранее правоохранители разыскали 17-летнюю девушку из Полевского. Известно, что она попала под влияние мошенников.