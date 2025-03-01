Искусство, к которому можно прикоснуться: в Тагиле открылась уникальная выставка

В Нижнем Тагиле открылась инклюзивная выставка «Видеть сердцем»

Музей изобразительных искусств Нижнего Тагила представил выставку «Видеть сердцем», где разрешено не просто смотреть на экспонаты, но и трогать их. Цель этого проекта — сделать искусство доступным для всех, в том числе для слабовидящих и слепых людей.