Искусство, к которому можно прикоснуться: в Тагиле открылась уникальная выставка

Posted 1 марта, 09:04
Published 1 марта, 09:04
Modified 1 марта, 09:06
Updated 1 марта, 09:06
Организаторы считают, что тактильное восприятие помогает лучше понять замысел художников и почувствовать материалы и эмоции произведений, пишет ИА «Все новости».
На выставке представлены 70 работ из различных материалов: металла, дерева, стекла, ткани и керамики. Гости могут прикоснуться к скульптурам, картинам и арт-объектам, созданным художниками из разных городов России, включая Москву и Екатеринбург. Более 30 авторов, среди которых Игорь Грищенко и Жанна Овчинникова, внесли свой вклад в проект.
Директор музея Марина Агеева отметила, что экспозиция меняет взгляд даже у сотрудников, привыкших работать с произведениями только в перчатках. Этот проект продолжает развитие инклюзивной среды музея, который ранее создавал копии скульптур для людей с нарушением зрения.