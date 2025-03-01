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Posted 1 марта, 09:04

Published 1 марта, 09:04

Modified 1 марта, 09:06

Updated 1 марта, 09:06

В Нижнем Тагиле открылась инклюзивная выставка «Видеть сердцем»

Искусство, к которому можно прикоснуться: в Тагиле открылась уникальная выставка

1 марта 2025, 09:04
Фото: ИА «Все новости».

В Нижнем Тагиле открылась инклюзивная выставка «Видеть сердцем»

Музей изобразительных искусств Нижнего Тагила представил выставку «Видеть сердцем», где разрешено не просто смотреть на экспонаты, но и трогать их. Цель этого проекта — сделать искусство доступным для всех, в том числе для слабовидящих и слепых людей.

Организаторы считают, что тактильное восприятие помогает лучше понять замысел художников и почувствовать материалы и эмоции произведений, пишет ИА «Все новости».

На выставке представлены 70 работ из различных материалов: металла, дерева, стекла, ткани и керамики. Гости могут прикоснуться к скульптурам, картинам и арт-объектам, созданным художниками из разных городов России, включая Москву и Екатеринбург. Более 30 авторов, среди которых Игорь Грищенко и Жанна Овчинникова, внесли свой вклад в проект.

Фото: ИА «Все новости»

Директор музея Марина Агеева отметила, что экспозиция меняет взгляд даже у сотрудников, привыкших работать с произведениями только в перчатках. Этот проект продолжает развитие инклюзивной среды музея, который ранее создавал копии скульптур для людей с нарушением зрения.

Ранее уникальные нижнетагильские подносы были признаны изделиями народного промысла.

Открытка, как открытие: новая выставка открылась в Нижнетагильском музее-заповеднике
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Выставка#Искусство#Художники#Музей изобразительных искусств#Екатеринбург#Слабовидящие#Инклюзивная среда
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