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Posted 1 марта, 12:14

Published 1 марта, 12:14

Modified 1 марта, 12:17

Updated 1 марта, 12:17

В Нижнем Тагиле 750 школьников будут работать летом на благо родного города

Летом 750 тагильских подростков смоют граффити со стен и подметут детские площадки

1 марта 2025, 12:14
Фото: Изображение Midjourney.

В Нижнем Тагиле 750 школьников будут работать летом на благо родного города

В Нижнем Тагиле увеличили число рабочих мест для подростков в трудовых отрядах мэра в летний период.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, как этим летом будут работать трудовые отряды мэра. Квота на участие увеличилась почти на 100 мест, а всего планируется трудоустроить не менее 750 школьников в возрасте от 14 до 18 лет, сообщили в пресс-службе мэрии.

Эта инициатива дает возможность подросткам заработать и внести свой вклад в развитие города.

Ребята будут работать в три смены — и в июне, и в июле, и в августе. Владислав Пинаев также сообщил о пересмотре мест, где будут трудиться участники отрядов. Основное внимание будет уделено паркам и скверам, а также другим общественным территориям, не финансируемым из бюджета.

Работы будут включать благоустройство и уборку пришкольных территорий, остановок, парков и мест отдыха. Подростки займутся высадкой растений, прополкой клумб, поливом цветов, а также очисткой и побелкой бордюров. Кроме того, они будут убирать граффити, благоустраивать детские площадки и проводить уборку в школах. Всего предусмотрено более 150 разных мест для работы. За свою помощь школьники получат оплату и поддержку от центра занятости.

Запись в отряды пройдет с 1 по 3 апреля. Заявки можно будет подать на электронную почту учебных заведений. Все необходимые сведения появятся на сайте «Городского Дворца молодежи» не позднее 25 марта 2025 года.

В прошлом году город потратил на организацию деятельности молодежных трудовых отрядов 13,5 млн рублей.

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