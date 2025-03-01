Летом 750 тагильских подростков смоют граффити со стен и подметут детские площадки

Posted 1 марта, 12:14
Published 1 марта, 12:14
Modified 1 марта, 12:17
Updated 1 марта, 12:17
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, как этим летом будут работать трудовые отряды мэра. Квота на участие увеличилась почти на 100 мест, а всего планируется трудоустроить не менее 750 школьников в возрасте от 14 до 18 лет, сообщили в пресс-службе мэрии.
Эта инициатива дает возможность подросткам заработать и внести свой вклад в развитие города.
Ребята будут работать в три смены — и в июне, и в июле, и в августе. Владислав Пинаев также сообщил о пересмотре мест, где будут трудиться участники отрядов. Основное внимание будет уделено паркам и скверам, а также другим общественным территориям, не финансируемым из бюджета.
Работы будут включать благоустройство и уборку пришкольных территорий, остановок, парков и мест отдыха. Подростки займутся высадкой растений, прополкой клумб, поливом цветов, а также очисткой и побелкой бордюров. Кроме того, они будут убирать граффити, благоустраивать детские площадки и проводить уборку в школах. Всего предусмотрено более 150 разных мест для работы. За свою помощь школьники получат оплату и поддержку от центра занятости.
Запись в отряды пройдет с 1 по 3 апреля. Заявки можно будет подать на электронную почту учебных заведений. Все необходимые сведения появятся на сайте «Городского Дворца молодежи» не позднее 25 марта 2025 года.
В прошлом году город потратил на организацию деятельности молодежных трудовых отрядов 13,5 млн рублей.