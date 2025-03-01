Летом 750 тагильских подростков смоют граффити со стен и подметут детские площадки

Ребята будут работать в три смены — и в июне, и в июле, и в августе. Владислав Пинаев также сообщил о пересмотре мест, где будут трудиться участники отрядов. Основное внимание будет уделено паркам и скверам, а также другим общественным территориям, не финансируемым из бюджета.