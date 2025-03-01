Международные соревнования по прыжкам с трамплина пройдут в Нижнем Тагиле

Posted 1 марта, 07:32
Published 1 марта, 07:32
Modified 1 марта, 07:35
Updated 1 марта, 07:35
На соревнования «Тагильская сталь», которые пройдут с 6 по 10 марта, уже заявились более 100 спортсменов из 17 регионов страны. Также свое участие подтвердили атлеты из дружественных стран. Всего будет разыграно 12 комплектов наград — как в личных, так и командных зачетах, рассказали в департаменте информполитики.
Соревнования обещают быть захватывающими: среди участников — звезды спорта, включая призеров Олимпиады Евгения Климова и Данила Садреева, лидера Кубка России Кристину Прокопьеву и т. д.
Комплекс «Аист», расположенный на горе Долгой, по праву считается одним из лучших трамплинов в мире. Инфраструктура объекта соответствует современным стандартам для проведения международных соревнований и подготовки атлетов. Глава Минспорта Свердловской области Леонид Рапопорт отметил, что «Аист» сохраняет высокий статус тренировочной базы и продолжает привлекать крупные турниры, подтверждая свою значимость в мировом спорте.
Мы по праву гордимся тем, что ежегодно трамплинный комплекс «Аист» становится местом притяжения лучших представителей прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. Надеюсь, что во время церемоний награждения будут звучать фамилии спортсменов, представляющих наш регион, — подчеркнул Рапопорт.
Ранее стало известно, что тагильчанине успешно выступили на российских соревнованиях по лыжному двоеборью.