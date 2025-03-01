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Posted 1 марта, 07:32

Published 1 марта, 07:32

Modified 1 марта, 07:35

Updated 1 марта, 07:35

Нижний Тагил примет сильнейших спортсменов по прыжкам на лыжах и двоеборью

Международные соревнования по прыжкам с трамплина пройдут в Нижнем Тагиле

1 марта 2025, 07:32
Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Нижний Тагил примет сильнейших спортсменов по прыжкам на лыжах и двоеборью

Нижний Тагил станет центром крупного спортивного события. Комплекс «Аист» примет престижный международный турнир, в котором будут участвовать лучшие прыгуны с трамплина и двоеборцы.

На соревнования «Тагильская сталь», которые пройдут с 6 по 10 марта, уже заявились более 100 спортсменов из 17 регионов страны. Также свое участие подтвердили атлеты из дружественных стран. Всего будет разыграно 12 комплектов наград — как в личных, так и командных зачетах, рассказали в департаменте информполитики.

Соревнования обещают быть захватывающими: среди участников — звезды спорта, включая призеров Олимпиады Евгения Климова и Данила Садреева, лидера Кубка России Кристину Прокопьеву и т. д.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Комплекс «Аист», расположенный на горе Долгой, по праву считается одним из лучших трамплинов в мире. Инфраструктура объекта соответствует современным стандартам для проведения международных соревнований и подготовки атлетов. Глава Минспорта Свердловской области Леонид Рапопорт отметил, что «Аист» сохраняет высокий статус тренировочной базы и продолжает привлекать крупные турниры, подтверждая свою значимость в мировом спорте.

Мы по праву гордимся тем, что ежегодно трамплинный комплекс «Аист» становится местом притяжения лучших представителей прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. Надеюсь, что во время церемоний награждения будут звучать фамилии спортсменов, представляющих наш регион, — подчеркнул Рапопорт.

Ранее стало известно, что тагильчанине успешно выступили на российских соревнованиях по лыжному двоеборью.

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#Дарья Бобровицкая#Спорт#Нижний Тагил#Международные соревнования#Прыжки с трамплина#Лыжное двоеборье#Леонид Рапопорт#Екатеринбург#Комплекс Аист
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