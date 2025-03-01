Международные соревнования по прыжкам с трамплина пройдут в Нижнем Тагиле

На соревнования «Тагильская сталь», которые пройдут с 6 по 10 марта, уже заявились более 100 спортсменов из 17 регионов страны. Также свое участие подтвердили атлеты из дружественных стран. Всего будет разыграно 12 комплектов наград — как в личных, так и командных зачетах, рассказали в департаменте информполитики.