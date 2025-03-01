Новая мечеть в Екатеринбурге снова оказалась в центре дорожных конфликтов

Подобные конфликты уже случались ранее. Так, в пятницу, 28 февраля, из-за большого числа припаркованных автомобилей движение по улицам Червонной и Дружининской было практически парализовано. Тогда жильцы близлежащих домов жаловались, что не могут проехать на собственных машинах. Однако проблему удалось решить достаточно быстро.