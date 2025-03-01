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Posted 1 марта, 06:28

Published 1 марта, 06:28

Modified 1 марта, 06:31

Updated 1 марта, 06:31

В Екатеринбурге снова возникли конфликты у новой мечети

Новая мечеть в Екатеринбурге снова оказалась в центре дорожных конфликтов

1 марта 2025, 06:28
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге снова возникли конфликты у новой мечети

В Екатеринбурге возле мечети снова возникли конфликты из-за парковки. Жители жалуются на перекрытые улицы, а число машин вызывает недовольство.

Возле мусульманского культурного и образовательного центра в Екатеринбурге в субботу, 1 марта, вновь осложнилась ситуация. Автомобили перекрыли улицы рядом с мечетью, что вызвало волнения среди горожан. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

Он отметил, что на Сортировке вновь напряженная обстановка: все заставлено машинами, люди ссорятся.

Подобные конфликты уже случались ранее. Так, в пятницу, 28 февраля, из-за большого числа припаркованных автомобилей движение по улицам Червонной и Дружининской было практически парализовано. Тогда жильцы близлежащих домов жаловались, что не могут проехать на собственных машинах. Однако проблему удалось решить достаточно быстро.

Повышенное внимание к этому району связано с недавним открытием нового молельного дома на тысячу человек. Объект появился на улице Дружининской, 4, где также разместились учебные классы, конференц-залы и спортивные площадки. Добиться строительства центра мусульманская община Екатеринбурга пыталась на протяжении последних 20 лет.

Накануне, 28 февраля, в Екатеринбурге прямо на дороге подрались водитель автобуса и владелец Chevrolet.

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