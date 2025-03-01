Новостройки в российских городах дешевеют — Тагил тоже в минусе

Posted 1 марта, 14:01
Published 1 марта, 14:01
Modified 1 марта, 14:04
Updated 1 марта, 14:04
По итогам февраля 2025 года, квадратный метр в Нижнем Тагиле потерял в цене почти полпроцента, средняя стоимость новой квартиры снизилась на 1,1%, говорится в исследовании агентства «Мир квартир».
В Екатеринбурге при выросшей на 0,6% стоимости «квадрата», цены на квартиры все равно просели на 0,4%. И это не случайная тенденция, утверждают аналитики. Цены на новые квартиры в России почти перестали расти.
Квадратный метр в феврале подорожал в среднем всего на 0,3%, его стоимость теперь составляет 143 107 рублей. Наибольший рост зафиксирован в Томске (+3,4%), Брянске (+2,7%) и Ульяновске (+2,1%). Самое значительное падение — в Орле (–2,8%), Махачкале (–2,7%) и Краснодаре (–1,9%).
Аналитики отмечают, что новостройки дорожают все медленнее, а в большем числе городов и вовсе дешевеют. Очевидна нисходящая динамика: в ноябре 2024 года рост составлял 1,2%, в декабре — 2,3%, в январе — 0,8%, а в феврале лишь 0,3%. При этом число городов, где цены падают, увеличивается: в ноябре их было 9, в январе — 13, а в феврале уже 20.
По словам Павла Луценко, гендиректора портала «Мир квартир», покупатели все чаще откладывают сделки, предпочитая ждать стабилизации рынка. Многие переходят на вторичный рынок или отказываются от покупки недвижимости, выбирая сбережения в банках.
Ранее дизайнер рассказала, с чего нужно начинать ремонт в однокомнатной квартире, и на чем ни в коем случае нельзя экономить.