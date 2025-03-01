Новостройки в российских городах дешевеют — Тагил тоже в минусе

Аналитики отмечают, что новостройки дорожают все медленнее, а в большем числе городов и вовсе дешевеют. Очевидна нисходящая динамика: в ноябре 2024 года рост составлял 1,2%, в декабре — 2,3%, в январе — 0,8%, а в феврале лишь 0,3%. При этом число городов, где цены падают, увеличивается: в ноябре их было 9, в январе — 13, а в феврале уже 20.