Новый православный храм с воскресной школой и центром трезвости построят в Тагиле

Posted 1 марта, 08:27
Published 1 марта, 08:27
Modified 1 марта, 08:35
Updated 1 марта, 08:35
Проект поддерживает один из заводов, входящих в Ростех. Участок для строительства уже почти готов. Рядом с храмом разместят воскресную школу, гараж и котельную, пишет ИА «Все новости».
Церковь будет рассчитана на 45–50 человек, но сможет вместить до 100. Здание храма площадью 140 квадратных метров и помещение школы будут построены из сэндвич-панелей. Стоимость проекта — 8 миллионов рублей без отделки. Завод возьмет часть расходов на себя, остальные средства планируют собрать через пожертвования.
Храм станет местом для служб, венчаний и отпеваний. В воскресной школе будут заниматься дети, а центр трезвости будет помогать взрослым справляться с алкоголизмом и наркозависимостью.
Идея строительства храма вызвала споры среди местных жителей. Некоторые поддерживают строительство, но есть и противники, Одна из местных жительниц заявила, что не хочет «любоваться на гробы во время отпеваний».
Старый храм, расположенный в здании бывшего детского сада, передадут муниципалитету, а приход переедет в новое место. Строительство планируют начать весной и закончить за год. Жителей пригласят на освящение закладного камня.
Ранее политолог Алексей Ярошенко предложил запретить открывать рядом с храмами кальянные и питейные заведения.