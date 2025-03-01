Новый православный храм с воскресной школой и центром трезвости построят в Тагиле

Церковь будет рассчитана на 45–50 человек, но сможет вместить до 100. Здание храма площадью 140 квадратных метров и помещение школы будут построены из сэндвич-панелей. Стоимость проекта — 8 миллионов рублей без отделки. Завод возьмет часть расходов на себя, остальные средства планируют собрать через пожертвования.