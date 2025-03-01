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Posted 1 марта, 08:27

Published 1 марта, 08:27

Modified 1 марта, 08:35

Updated 1 марта, 08:35

В Нижнем Тагиле появится новый храм с воскресной школой и центром трезвости

Новый православный храм с воскресной школой и центром трезвости построят в Тагиле

1 марта 2025, 08:27
Фото: ИА «Все новости».

В Нижнем Тагиле появится новый храм с воскресной школой и центром трезвости

В Нижнем Тагиле на Северном поселке планируют построить православный храм с воскресной школой и центром трезвости. Власти организовали общественные обсуждения с местными жителями.

Проект поддерживает один из заводов, входящих в Ростех. Участок для строительства уже почти готов. Рядом с храмом разместят воскресную школу, гараж и котельную, пишет ИА «Все новости».

Церковь будет рассчитана на 45–50 человек, но сможет вместить до 100. Здание храма площадью 140 квадратных метров и помещение школы будут построены из сэндвич-панелей. Стоимость проекта — 8 миллионов рублей без отделки. Завод возьмет часть расходов на себя, остальные средства планируют собрать через пожертвования.

Фото: ИА «Все новости»

Храм станет местом для служб, венчаний и отпеваний. В воскресной школе будут заниматься дети, а центр трезвости будет помогать взрослым справляться с алкоголизмом и наркозависимостью.

Идея строительства храма вызвала споры среди местных жителей. Некоторые поддерживают строительство, но есть и противники, Одна из местных жительниц заявила, что не хочет «любоваться на гробы во время отпеваний».

Старый храм, расположенный в здании бывшего детского сада, передадут муниципалитету, а приход переедет в новое место. Строительство планируют начать весной и закончить за год. Жителей пригласят на освящение закладного камня.

Ранее политолог Алексей Ярошенко предложил запретить открывать рядом с храмами кальянные и питейные заведения.

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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Строительство#Религия#Храм#Екатеринбург#Воскресная школа#Центр трезвости#Общественные обсуждения
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