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Posted 1 марта, 13:35

Published 1 марта, 13:35

Modified 1 марта, 13:37

Updated 1 марта, 13:37

В Свердловской области стабильная погода сохранится до середины следующей недели

Погода в Свердловской области на следующей неделе: чего ждать жителям Среднего Урала

1 марта 2025, 13:35

В Свердловской области стабильная погода сохранится до середины следующей недели

В Свердловской области погода остается стабильной. Осадки пока маловероятны, а температура на севере и юге региона значительно отличается. Существенные перемены прогнозируются ближе к середине первой недели марта.

Свердловская область находится между антициклоном на юге и холодным фронтом на севере, что приводит к разнице температур: на севере теплее, чем на юге, рассказал в своем telegram-канале синоптик Алексей Пулин.

Существенных осадков не ожидается, но уже к середине следующей недели циклоны принесут дожди, преимущественно на север и запад области.

Прогноз на ближайшие дни для Екатеринбурга:

  • 2 марта: ночью -7, днем -1
  • 3 марта: ночью -8, днем +1
  • 4 марта: ночью -11, днем -2
  • 5 марта: ночью -12, днем -3
  • 6 марта: ночью -4, днем 0
  • 7 марта: ночью -4, днем -2

По информации Уральского УГМС, в Свердловской области в воскресенье, 2 марта, прогнозируется переменная облачность, местами может пройти слабый снег. Ветер будет дуть с запада или юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Ночью температура понизится до -6…-11°С, а при прояснениях местами возможны заморозки до -14°С. Днем ожидается от +2°С до -3°С.

Ранее стало известно, какие сюрпризы погоды подстерегают свердловчан в марте.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Температура#Осадки#Погода#УГМС#Март#Екатеринбург#Алексей Пулин#Циклоны
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