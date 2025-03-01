Погода в Свердловской области на следующей неделе: чего ждать жителям Среднего Урала

По информации Уральского УГМС, в Свердловской области в воскресенье, 2 марта, прогнозируется переменная облачность, местами может пройти слабый снег. Ветер будет дуть с запада или юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Ночью температура понизится до -6…-11°С, а при прояснениях местами возможны заморозки до -14°С. Днем ожидается от +2°С до -3°С.