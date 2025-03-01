Погода в Свердловской области на следующей неделе: чего ждать жителям Среднего Урала

Posted 1 марта, 13:35
Published 1 марта, 13:35
Modified 1 марта, 13:37
Updated 1 марта, 13:37
Свердловская область находится между антициклоном на юге и холодным фронтом на севере, что приводит к разнице температур: на севере теплее, чем на юге, рассказал в своем telegram-канале синоптик Алексей Пулин.
Существенных осадков не ожидается, но уже к середине следующей недели циклоны принесут дожди, преимущественно на север и запад области.
Прогноз на ближайшие дни для Екатеринбурга:
По информации Уральского УГМС, в Свердловской области в воскресенье, 2 марта, прогнозируется переменная облачность, местами может пройти слабый снег. Ветер будет дуть с запада или юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Ночью температура понизится до -6…-11°С, а при прояснениях местами возможны заморозки до -14°С. Днем ожидается от +2°С до -3°С.