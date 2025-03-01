Регистрация автомобилей свердловчан без ОСАГО: что изменится с 1 марта 2024 года

Posted 1 марта, 10:26
Published 1 марта, 10:26
Modified 1 марта, 10:29
Updated 1 марта, 10:29
С 1 марта 2024 года россиян ждет важное нововведение: больше не требуется предъявлять полис ОСАГО при регистрации транспортного средства. Это кардинально упрощает передачу автомобиля новому владельцу после заключения сделки купли-продажи. Однако обязательство оформлять ОСАГО сохранится, а за управление машиной без страховки по-прежнему будет грозить штраф. О нововведениях напомнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Закон упрощает процесс снятия автомобиля с учета. С 1 марта прежний владелец может снять машину с регистрации сразу в день подписания договора купли-продажи. Для этого документ должен быть заверен нотариально или оформлен через портал «Госуслуги». Если же сделка оформлена в простой письменной форме, процедура останется прежней: снять автомобиль с учета можно будет по истечении 10 суток.
Среди нововведений — обязательный осмотр автомобилей, учет которых ранее был прекращен. Кроме того, осмотр потребуется и для транспортных средств, которые не были поставлены на учет или имеют документы, выданные до 1993 года. Это обеспечит большую прозрачность и безопасность регистрации.
С 1 марта 2024 года в число оснований для отказа в совершении регистрационных действий добавлен новый пункт — неуплата утилизационного сбора. Эта мера направлена на борьбу с нарушениями в области утилизации автомобилей и экологическими проблемами.
Важно помнить, что несмотря на снятие необходимости предъявления полиса ОСАГО при регистрации автомобиля, требования страховать ответственность владельцев транспортных средств остаются. За нарушение этих правил, а также за управление автомобилем без обязательной страховки водителю грозит штраф.
Ранее стало известно, что оформлять мелкие ДТП теперь можно через страховые компании, в том числе в онлайн-формате.