Регистрация автомобилей свердловчан без ОСАГО: что изменится с 1 марта 2024 года

Закон упрощает процесс снятия автомобиля с учета. С 1 марта прежний владелец может снять машину с регистрации сразу в день подписания договора купли-продажи. Для этого документ должен быть заверен нотариально или оформлен через портал «Госуслуги». Если же сделка оформлена в простой письменной форме, процедура останется прежней: снять автомобиль с учета можно будет по истечении 10 суток.