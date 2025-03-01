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Posted 1 марта, 10:26

Published 1 марта, 10:26

Modified 1 марта, 10:29

Updated 1 марта, 10:29

В России 1 марта вступили в силу новые правила регистрации авто без ОСАГО

Регистрация автомобилей свердловчан без ОСАГО: что изменится с 1 марта 2024 года

1 марта 2025, 10:26
Фото: 1MI.

В России 1 марта вступили в силу новые правила регистрации авто без ОСАГО

С 1 марта 2024 года вступают в силу изменения в российском законодательстве, которые отменяют обязательное предоставление полиса ОСАГО при регистрации автомобиля. Это значительно упрощает процесс оформления автомобиля при купле-продаже и избавляет от лишних бюрократических процедур.

С 1 марта 2024 года россиян ждет важное нововведение: больше не требуется предъявлять полис ОСАГО при регистрации транспортного средства. Это кардинально упрощает передачу автомобиля новому владельцу после заключения сделки купли-продажи. Однако обязательство оформлять ОСАГО сохранится, а за управление машиной без страховки по-прежнему будет грозить штраф. О нововведениях напомнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Новые сроки прекращения регистрации автомобиля

Закон упрощает процесс снятия автомобиля с учета. С 1 марта прежний владелец может снять машину с регистрации сразу в день подписания договора купли-продажи. Для этого документ должен быть заверен нотариально или оформлен через портал «Госуслуги». Если же сделка оформлена в простой письменной форме, процедура останется прежней: снять автомобиль с учета можно будет по истечении 10 суток.

Осмотр автомобиля при возобновлении учета

Среди нововведений — обязательный осмотр автомобилей, учет которых ранее был прекращен. Кроме того, осмотр потребуется и для транспортных средств, которые не были поставлены на учет или имеют документы, выданные до 1993 года. Это обеспечит большую прозрачность и безопасность регистрации.

Отказ в регистрации за неуплату утилизационного сбора

С 1 марта 2024 года в число оснований для отказа в совершении регистрационных действий добавлен новый пункт — неуплата утилизационного сбора. Эта мера направлена на борьбу с нарушениями в области утилизации автомобилей и экологическими проблемами.

Ответственность за езду без ОСАГО остается

Важно помнить, что несмотря на снятие необходимости предъявления полиса ОСАГО при регистрации автомобиля, требования страховать ответственность владельцев транспортных средств остаются. За нарушение этих правил, а также за управление автомобилем без обязательной страховки водителю грозит штраф.

Ранее стало известно, что оформлять мелкие ДТП теперь можно через страховые компании, в том числе в онлайн-формате.

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