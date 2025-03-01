Рыбалка по новым правилам: ранний нерест в Свердловской области «баламутит» воду

Posted 1 марта, 06:46
Published 1 марта, 06:46
Modified 1 марта, 06:49
Updated 1 марта, 06:49
Сдвиг в нерестовом цикле рыб уже стал заметным и требует пересмотра действующих правил рыбалки, в том числе ее традиционных сроков. Об этом URA.RU рассказали специалисты свердловского отдела Госрыбоохраны.
Однако специалисты подчеркивают, что перед тем как внести необходимые изменения в правила рыболовства, нужно провести глубокие исследования водных объектов, включая анализ температурных показателей и изменений экосистем. Биологи продолжают собирать данные о том, как изменения климата влияют на рыбные ресурсы.
Будут ли эти перемены в пользу рыбаков — пока неясно.
Отметим, что весенние правила рыбалки в Свердловской области в 2025 году уже дополнили важными изменениями. В этом сезоне рыбакам снова разрешено ловить рыбу с берега — в прошлом году действовал полный запрет.
В Рыбохране напоминают, что на одного человека допускается использование не более двух крючков, что позволяет контролировать процесс ловли и защитить популяции рыб.
В начале февраля на Белоярском водохранилище прошел фестиваль рыбалки. Житель НИжнего Тагила выловил почти 6 кг рыбы.