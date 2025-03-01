Рыбалка по новым правилам: ранний нерест в Свердловской области «баламутит» воду

Однако специалисты подчеркивают, что перед тем как внести необходимые изменения в правила рыболовства, нужно провести глубокие исследования водных объектов, включая анализ температурных показателей и изменений экосистем. Биологи продолжают собирать данные о том, как изменения климата влияют на рыбные ресурсы.