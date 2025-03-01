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Posted 1 марта, 06:46

Published 1 марта, 06:46

Modified 1 марта, 06:49

Updated 1 марта, 06:49

В Свердловской области из-за глобального потепления изменят правила рыбалки

Рыбалка по новым правилам: ранний нерест в Свердловской области «баламутит» воду

1 марта 2025, 06:46
Фото: 1MI.

В Свердловской области из-за глобального потепления изменят правила рыбалки

Ситуация с рыболовством в Свердловской области может коренным образом измениться из-за климатических аномалий. Реки и озера оживают, а рыба начинает нереститься почти на две недели раньше.

Сдвиг в нерестовом цикле рыб уже стал заметным и требует пересмотра действующих правил рыбалки, в том числе ее традиционных сроков. Об этом URA.RU рассказали специалисты свердловского отдела Госрыбоохраны.

Однако специалисты подчеркивают, что перед тем как внести необходимые изменения в правила рыболовства, нужно провести глубокие исследования водных объектов, включая анализ температурных показателей и изменений экосистем. Биологи продолжают собирать данные о том, как изменения климата влияют на рыбные ресурсы.

Будут ли эти перемены в пользу рыбаков — пока неясно.

Отметим, что весенние правила рыбалки в Свердловской области в 2025 году уже дополнили важными изменениями. В этом сезоне рыбакам снова разрешено ловить рыбу с берега — в прошлом году действовал полный запрет.

В Рыбохране напоминают, что на одного человека допускается использование не более двух крючков, что позволяет контролировать процесс ловли и защитить популяции рыб.

В начале февраля на Белоярском водохранилище прошел фестиваль рыбалки. Житель НИжнего Тагила выловил почти 6 кг рыбы.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Рыбалка#Природа#Глобальное потепление#Екатеринбург#Живая природа#Биоразнообразие#Ранний нерест#Экосистема#Правила рыбалки
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