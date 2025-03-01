Сбалансированный, привлекательный, вкусный: какой он идеальный детский завтрак

Правила полезного детского завтрака Нужно ли давать сладкое на завтрак Как заставить детей есть по утрам Как кормить по утрам ребенка, у которого есть лишний вес

Устали от того, что ребенок по утрам отказывается есть или требует конфет вместо каши? Узнали у наших экспертов, стоит ли потакать ему? Или все же потратить нервы и силы на то, чтобы приучить чадо к правильному и здоровому завтраку. А заодно и расскажем, каким он должен быть.

Правила полезного детского завтрака Многие родители сталкиваются с тем, что ребенок отказывается завтракать или выбирает сладости вместо полезной каши. Чтобы решить эту проблему и сделать первый прием пищи не только полезным, но и привлекательным для ребенка, важно понимать, каким должен быть идеальный детский завтрак. Ключевые требования к детскому питанию — это сбалансированность . Фото: Изображение Midjourney «Ключевые требования — это сбалансированность, достаточное содержание белков, углеводов, жиров, а также витаминов и минералов, — рассказывает специалист интегративной, превентивной и конвенциональной медицины, врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf, к. м. н. Ирина Юзуп. — Белки необходимы для роста и развития, углеводы — для энергии, а жиры — для нормальной работы мозга и нервной системы. Витамины и минералы, в свою очередь, участвуют во всех жизненно важных процессах, происходящих в организме» Врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп . Фото: Ирина Юзуп Идеальный завтрак, по словам специалиста, должен включать в себя злаки, белковые продукты и фрукты или овощи. Каши — отличный источник сложных углеводов, которые обеспечивают организм энергией на длительное время. Яйца, творог, йогурт — это источники белка, необходимого для роста и развития мышц. Фрукты и овощи, в свою очередь, богаты витаминами, минералами и клетчаткой, которые важны для нормальной работы пищеварительной системы. Каши — отличный источник сложных углеводов в детском завтраке . Фото: Изображение Midjourney «Самое главное — завтрак для детей должен быть сбалансированным. Для этого мы за основу берем Гарвардскую тарелку, где ½ тарелки овощи/фрукты, ¼ белки, ¼ углеводы. Пример: 1 вареное яйцо, кусок цельнозернового хлеба, помидоры, — приводит пример детский эндокринолог и специалист по питанию Сабина Сафиуллина. — Также важно хорошее насыщение. Поэтому не стоит по утрам давать ребенку сладкий йогурт или печенье, тогда он очень быстро захочет есть снова. Если это йогурт, пусть он будет без добавок — вы сами можете наполнить его фруктами или ягодами. И конечно, не забывайте про сложные углеводы — это могут быть хлопья, каша». Детский эндокринолог и специалист по питанию Сабина Сафиуллина . Фото: Сабина Сафиуллина Нужно ли давать сладкое на завтрак Одним из самых спорных вопросов, касающихся детского завтрака, является вопрос о сладостях. Нужно ли давать сладкое на завтрак, и если да, то в каком количестве? «С одной стороны, сладкое — это источник быстрой энергии, которая может быть особенно полезна утром, когда организм только просыпается. С другой стороны, избыток сахара может привести к резкому скачку уровня глюкозы в крови, что может негативно сказаться на самочувствии и работоспособности ребенка, — отвечает врач-педиатр Ирина Юзуп. — Поэтому, к сладостям на завтрак следует относиться с осторожностью. Если ребенок очень любит сладкое, можно добавить небольшое количество меда, фруктов или сухофруктов в кашу или йогурт. Однако, следует избегать употребления конфет, шоколада и других продуктов с высоким содержанием сахара на завтрак. Гораздо полезнее заменить сладости фруктами, которые содержат не только сахар, но и витамины, минералы и клетчатку». В детском завтраке допускается небольшое количество меда, фруктов или сухофруктов . Фото: Изображение Midjourney «В целом можно дать что-то сладкое на завтра, но желательно чтобы это было не каждый день, чтобы организм не привыкал к постоянной дотации сладкого в рационе. Здесь мы не говорим про фрукты, а именно про добавленный сахар», — комментирует детский эндокринолог Сабина Сафиуллина. Как заставить детей есть по утрам Нередко родители сталкиваются с проблемой, когда ребенок отказывается есть по утрам. Прежде всего, необходимо выяснить причину отказа от завтрака. Возможно, ребенок не выспался, плохо себя чувствует, или ему просто не нравится то, что вы ему предлагаете. Важно учитывать предпочтения ребенка и предлагать ему те продукты, которые он любит. «Чтобы заинтересовать ребенка завтраком, можно проявить немного фантазии и сделать блюдо более привлекательным. Например, можно украсить кашу фруктами и ягодами, придать ей необычную форму, или приготовить забавные бутерброды с овощами и сыром», — советует специалист по питанию. Важно, чтобы завтрак был не только полезным, но и вкусным и привлекательным для ребенка . Фото: Изображение Midjourney Важно, чтобы завтрак был не только полезным, но и вкусным и привлекательным для ребенка. Также необходимо установить режим дня и приучить ребенка к регулярному завтраку в одно и то же время. «Если он привыкнет завтракать в определенное время, у него выработается рефлекс, и он будет чувствовать голод по утрам. Важно, чтобы завтрак был не слишком плотным, но и не слишком легким. Он должен обеспечивать организм достаточным количеством энергии, чтобы ребенок чувствовал себя бодрым и активным в течение дня», — резюмирует Ирина Юзуп. Как кормить по утрам ребенка, у которого есть лишний вес «В этом случае, необходимо следить за калорийностью завтрака и отдавать предпочтение продуктам с низким содержанием жиров и сахара, — рекомендует Ирина Юзуп. — Каши на воде, нежирный творог, йогурт без добавок, фрукты и овощи — это отличные варианты для завтрака ребенка с лишним весом. Важно избегать употребления на завтрак сладких хлопьев, булочек, пирожных и других продуктов с высоким содержанием сахара и жиров. Такие продукты не только способствуют набору веса, но и могут негативно сказаться на здоровье ребенка. Ребенку с лишним весом необходимо научиться правильно питаться, и завтрак — это отличная возможность заложить основу для здорового образа жизни». Читайте также: Врачи подмосковного города 5 раз меняли диагноз, пока мужчина умирал Оборудование на 6,8 млн рублей поступило в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила Дети в Екатеринбурге массово болеют пневмонией