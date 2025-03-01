Школьный музей из Нижнего Тагила признан лучшим в Свердловской области

Posted 1 марта, 11:43
Published 1 марта, 11:43
Modified 1 марта, 11:46
Updated 1 марта, 11:46
Цель мероприятия — привлечение школьников к изучению истории, развитие исследовательской работы и обогащение музейных экспозиций, рассказали в департаменте информполитики.
В конкурсе приняли участие 195 учащихся, а также 71 педагог. Были представлены школьные музеи 19 городов. На суд жюри музеи вынесли 75 работ. Музей Политехнической гимназии показал четыре проекта, которые были удостоены наград.
Главным триумфом стала выставка «Треугольники. Письма войны как бесценная правда о ней», созданная учениками 10 класса. Экспозиция заняла первое место в категории «Экспозиционно-выставочная деятельность».
Победители конкурса смогут поучаствовать в школьном Форуме музеев. Он запланирован на 6 июня. Кроме того, они представят свои работы на Всероссийском этапе.
Ранее в Тагиле прошел фестиваль «Афганский ветер», объединивший патриотов-единомышленников со всей России.