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Posted 1 марта, 09:58

Published 1 марта, 09:58

Modified 1 марта, 10:01

Updated 1 марта, 10:01

Жителей Качканара возмутило предоставление жилья семье мигрантов без очереди

Скандал в Качканаре: мигранты без очереди получили жилье раньше многодетных семей

1 марта 2025, 09:58
Фото: Изображение Midjourney.

Жителей Качканара возмутило предоставление жилья семье мигрантов без очереди

Сюжет
Мигранты
В Качканаре разгорелся скандал: местные жители возмутились тем, что семья мигрантов из Таджикистана, занимавшая далеко не первое место в очереди, получила жилищный сертификат раньше многодетных россиян.

В Качканаре общественность возмутилась решением местных властей, которые выделили жилищный сертификат семье мигрантов из Таджикистана. Молодая семья с четырьмя детьми, занимавшая 59-е место в очереди, получила документ быстрее местных многодетных семей, которые ждут квартиры с 2012 года.

Новость о выдаче сертификатов двум молодым семьям в конце февраля опубликовал мэр города Андрей Ярославцев. Она вызвала огромный общественный резонанс. В очереди на поддержку в городе находятся 462 семьи, некоторые из них воспитывают более 10 детей. Возмущение людей заставило чиновников закрыть комментарии под публикацией, но ситуация вышла на федеральный уровень.

Эксперты и общественные деятели активно обсуждают случившееся. Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец отметила, что правоохранительным органам предстоит выяснить причины приоритетного предоставления жилья. Глава Всероссийского союза многодетных Марина Кондратович и член совета при президенте РФ Александр Дюков высказали мнение, что помочь в первую очередь необходимо семьям, живущим в стране давно и имеющим больше детей.

Ранее стало известно, что в Качканаре хотят отдать два детских сада под хостелы для мигрантов.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Жилье#Скандал#Очередь#Мигранты#Качканар#Трудовые мигранты#Екатеринбург
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