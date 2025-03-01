Скандал в Качканаре: мигранты без очереди получили жилье раньше многодетных семей

Новость о выдаче сертификатов двум молодым семьям в конце февраля опубликовал мэр города Андрей Ярославцев. Она вызвала огромный общественный резонанс. В очереди на поддержку в городе находятся 462 семьи, некоторые из них воспитывают более 10 детей. Возмущение людей заставило чиновников закрыть комментарии под публикацией, но ситуация вышла на федеральный уровень.