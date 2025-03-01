Скандал в Качканаре: мигранты без очереди получили жилье раньше многодетных семей

Posted 1 марта, 09:58
Published 1 марта, 09:58
Modified 1 марта, 10:01
Updated 1 марта, 10:01
В Качканаре общественность возмутилась решением местных властей, которые выделили жилищный сертификат семье мигрантов из Таджикистана. Молодая семья с четырьмя детьми, занимавшая 59-е место в очереди, получила документ быстрее местных многодетных семей, которые ждут квартиры с 2012 года.
Новость о выдаче сертификатов двум молодым семьям в конце февраля опубликовал мэр города Андрей Ярославцев. Она вызвала огромный общественный резонанс. В очереди на поддержку в городе находятся 462 семьи, некоторые из них воспитывают более 10 детей. Возмущение людей заставило чиновников закрыть комментарии под публикацией, но ситуация вышла на федеральный уровень.
Эксперты и общественные деятели активно обсуждают случившееся. Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец отметила, что правоохранительным органам предстоит выяснить причины приоритетного предоставления жилья. Глава Всероссийского союза многодетных Марина Кондратович и член совета при президенте РФ Александр Дюков высказали мнение, что помочь в первую очередь необходимо семьям, живущим в стране давно и имеющим больше детей.