Волонтеры и полиция в Екатеринбурге ищут 16-летнюю девочку-подростка

Posted 1 марта, 12:45
Published 1 марта, 12:45
Modified 1 марта, 12:48
Updated 1 марта, 12:48
Поиски активно ведут как полиция, так и добровольцы из отряда «Прорыв».
Надежда имеет средний рост и обычное телосложение. У нее темные волосы, которые спадают ниже плеч, и глаза глубокого темно-синего цвета. В день исчезновения она была одета в светлые джинсы, темную короткую куртку и ботинки.
Если вы видели Надежду или располагаете какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, просьба незамедлительно связаться по телефону с полицией или волонтерами (телефон 8-900-044-02-20). Любая информация может быть крайне важной для ее поиска.
Также в Екатеринбурге ищут 19-летнюю Ксению Мурашкину. К розыскным мероприятиям подключился Следственный комитет.