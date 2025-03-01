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Posted 1 марта, 12:45

Published 1 марта, 12:45

Modified 1 марта, 12:48

Updated 1 марта, 12:48

В Екатеринбурге пропала 16-летняя девочка-подросток

Волонтеры и полиция в Екатеринбурге ищут 16-летнюю девочку-подростка

1 марта 2025, 12:45
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге пропала 16-летняя девочка-подросток

В Екатеринбурге разыскивают 16-летнюю Надежду Бородину. Девушка перестала выходить на связь 26 февраля, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Поиски активно ведут как полиция, так и добровольцы из отряда «Прорыв».

Надежда имеет средний рост и обычное телосложение. У нее темные волосы, которые спадают ниже плеч, и глаза глубокого темно-синего цвета. В день исчезновения она была одета в светлые джинсы, темную короткую куртку и ботинки.

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

Если вы видели Надежду или располагаете какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, просьба незамедлительно связаться по телефону с полицией или волонтерами (телефон 8-900-044-02-20). Любая информация может быть крайне важной для ее поиска.

Также в Екатеринбурге ищут 19-летнюю Ксению Мурашкину. К розыскным мероприятиям подключился Следственный комитет.

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